Magnussen: Tylko Mercedes lub Red Bull

Magnussen pożegnał się z Formułą 1 po zakończeniu sezonu 2020. Duńczyk w najważniejszej wyścigowej serii świata spędził siedem sezonów. Przez cztery - najdłużej - reprezentował barwy Haasa.

Po rozstaniu z F1 Magnnusen wybrał się za ocean. Bierze udział w WeatherTech SportsCar Championship prowadząc Cadillaca Chip Ganassi Racing. Razem z ojcem - Janem - zapowiedział również występ w 24 godzinach Le Mans.

Pytany przez AutoWeek o ewentualny powrót do F1, 28-latek odparł:

- Gdyby chodziło o Mercedesa lub Red Bulla, nie powiedziałbym nie - przyznał Magnussen. - Nikt by nie odmówił, ale to się nie wydarzy. Jak już mówiłem, jestem naprawdę zadowolony z szansy, którą otrzymałem w Formule 1.

- Niewiele osób dostało tyle lat w F1. Jestem bardzo szczęśliwy i przeżyłem miłe chwile. Teraz na nowo czuję się zmotywowany i ponownie czerpię radość.

Magnussen wciąż pamięta o swoich kolegach z Haasa i życzy im jak najlepiej. Amerykańska ekipa pozostaje bez punktu i niewiele wskazuje na to, by miało się to w najbliższej przyszłości zmienić.

- Współczuję im. To świetni ludzie. Mam tam wielu przyjaciół i są dla mnie jak rodzina. Jestem jednak pewien, że wraz z nowymi przepisami nadejdą dla nich lepsze czasy. Nastąpi reset dla wszystkich. Oczywiście duże zespoły nadal będą na czele, ale miejmy nadzieję, iż cała stawka będzie bliżej siebie - zakończył Kevin Magnussen.

