Haas poszukiwał kierowcy po tym, jak rozstano się z firmą Uralkali oraz Nikitą Mazepinem. Ruch ten podyktowany był rosyjską napaścią na Ukrainę.

Jeszcze do niedawna Magnussen nie był w gronie kandydatów do miejsca w amerykańskim zespole. Dziś poinformowano jednak, że to Duńczyk otrzyma VF-22 na cały sezon 2022. Dodano, że umowa zakłada wieloletnią współpracę. Dla Magnussena to powrót do Haasa i Formuły 1 po ponad rocznej przerwie.

29-latek z Roskilde ścigał się w barwach Haasa w latach 2017-2020. Potem zespół zdecydował się zatrudnić dwóch debiutantów: Micka Schumachera i Nikitę Mazepina. Po pożegnaniu z Formułą 1 - jak się wtedy wydawało definitywnym - Magnussen skupił się na amerykańskiej serii IMSA. Razem z ojcem, Janem wziął również udział w 24 godzinach Le Mans.

- Byłem oczywiście bardzo zaskoczony, ale i podekscytowany, gdy zadzwoniono do mnie z Haas F1 Team - powiedział Magnussen. - Sprawdzając możliwości rywalizacji w sezonie 2022, patrzyłem w innych kierunkach, ale gdy pojawiła się okazja powrotu do F1 i to z zespołem, który znam, okazało się to bardzo atrakcyjne.

- Muszę naprawdę podziękować zarówno Peugeotowi, jak i Chip Ganassi Racing za szybkie zwolnienie mnie z zobowiązań.

- Oczywiście chcę również podziękować Guntherowi Steinerowi za danie mi szansy na wznowienie kariery w Formule 1. Wiem, jacy są konkurencyjni i jak bardzo chcą wrócić do rywalizacji tydzień po tygodniu. Nasze relacje były solidne i pozostały pozytywne nawet wtedy, gdy odszedłem w 2020 roku. Zostałem już poinformowany o rozwoju VF-22 i potencjale pakietu.

- Jest praca do wykonania, ale jestem podekscytowany, że będę jej częścią. Nie mogę doczekać się powrotu za kierownicę samochodu Formuły 1.

Szef zespołu Gunther Steiner dodał: - Jestem zachwycony, mogąc ponownie powitać Kevina Magnussena w Haas F1 Team. Gdy szukaliśmy kierowcy, który mógłby wnieść wartość do zespołu, nie wspominając o doświadczeniu, Kevin był jasnym wyborem.

- Jego natychmiastowa dostępność sprawia, że możemy wykorzystać go już podczas testów razem z Mickiem Schumacherem i Pietro Fittipaldim. Pietro będzie w tym tygodniu pierwszy i otrzyma pół dnia w czwartek. To dla niego świetna okazja. Mick i Kevin zrobią resztę przed Grand Prix Bahrajnu.