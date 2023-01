Kierowca Haasa w F1 miał dzielić Porsche 911 GT3 MDK Motorsport ze swoim ojcem, Janem Magnussenem, a także z Markiem Kvamme i Trentonem Estepem podczas wyścigu długodystansowego w Daytonie 28 stycznia.

Duńczyk mówi, że cierpiał na ból nadgarstka, zanim lekarze zdiagnozowali u niego torbiel, którą należy usunąć przed sezonem F1, który rozpocznie się w Bahrajnie w dniach 3-5 marca.

Kevin będzie musiał przejść „nieszkodliwy zabieg” przed kilkutygodniowym odpoczynkiem, narażając swoją jazdę w Daytonie na ryzyko.

- Miałem obolały nadgarstek, więc poszedłem do lekarza, aby to obejrzał i znalazł torbiel, którą należy usunąć teraz, abym mógł być gotowy na sezon F1. To nieszkodliwy zabieg, ale prawdopodobnie będę musiał odpocząć przez kilka tygodni. Muszę poczekać i zobaczyć, co powie lekarz, ale jest mało prawdopodobne, żebym mógł ścigać się w Daytonie - powiedział Magnussen.

Wyścig Rolex 24H Daytona miał być drugim występem duetu ojciec-syn dla zespołu z Ohio po 12-godzinnym wyścigu w Zatoce Perskiej w Abu Zabi w grudniu, gdzie skład zajął siódme miejsce w klasyfikacji generalnej.

Duet jeździł również razem w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w 2021 roku w klasie LMP2 z High Class Racing ORECA.

- To dla nas niefortunna sytuacja, ale rodzina MDK Motorsports w pełni wspiera Kevina. Harmonogram Kevina w F1 ma najwyższy priorytet, a im szybciej będzie gotowy do walki, tym lepiej. Lekarze zdecydują, czy będzie mógł się z nami ścigać. Jeśli nie, znajdziemy kolejną okazję do wspólnego ścigania się - powiedział właściciel i kierowca zespołu MDK Motorsports, Mark Kvamme.

Będzie to trzeci start Kevina Magnussena w klasyku samochodów sportowych, po jego programie z Chip Ganassi Racing, z którego wycofał się, kiedy otrzymał angaż w F1. Daytona będzie jednorazowym wyścigiem IMSA dla Magnussena przed kolejnym sezonem w Formule 1 z Haasem. Jego ojciec będzie rywalizował przez cały sezon 2023 Michelin Endurance Cup z MDK, składający się z czterech wyścigów.