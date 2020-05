Maldonado przewiduje problemy

Leclerc dołączył do Scuderii przed rozpoczęciem rywalizacji w 2019 roku. Monakijczyk z miejsca został jednym z kandydatów do czołowych pozycji, a jego rosnąca forma była przyczynkiem wewnętrznego konfliktu we włoskiej stajni, który w konsekwencji doprowadził do zapowiedzianego rozstania Vettela z Ferrari.

Rozbrat ogłoszono już teraz, ale współpraca czterokrotnego mistrza świata z ekipą z Maranello potrwa jeszcze przez cały - wciąż nierozpoczęty - sezon 2020. Według wielu obserwatorów walka pomiędzy oboma kierowcami może przysporzyć Scuderii jeszcze większych problemów, niż miało to miejsce do tej pory. Takiego zdania jest m.in. Pastor Maldonado, były reprezentant Williamsa i Lotusa.

- Obaj kierowcy już w zeszłym roku nie żyli w najlepszej komitywie - powiedział Maldonado w rozmowie z dziennikiem Marca. - Nie ma gwarancji, że to się w tym sezonie nie powtórzy, skoro Vettel odchodzi po jego zakończeniu. Kiedy już postanowiłeś ogłosić taką decyzję, jak zamierzasz się ścigać?

- Czy Vettel będzie słuchać zespołowych poleceń? Tego nie wie nikt, w tym również i ja. Może być to słabość zespołu, równie duża, jak w roku ubiegłym. Kiedy sezon ruszy, sądzę, że dla szefa ekipy i obu kierowców będzie to trudna sytuacja - wyjaśnił Wenezuelczyk.