„Małe poprawki” w Ferrari

Na początku ubiegłorocznej kampanii zapowiadało się, że Ferrari rzuci poważne wyzwanie Red Bullowi i Maxowi Verstappenowi w walce o mistrzostwo. Jednak sezon Scuderii stopniowo rozpadał się, a wpłynęły na to zarówno problemy z niezawodnością, jak i kilka dużych błędów w strategiach wyścigowych.

Po niektórych z nich, zwłaszcza na Silverstone, gdzie Ferrari trzymało Leclerca na zużytych oponach w chwili restartu za samochodem bezpieczeństwa, czy gdy założono mu twarde ogumienie na Węgrzech co mocno ograniczyło tempo Monakijczyka, wskazywano, że na pit wallu ekipy z Maranello konieczne są zmiany.

Nowy dyrektor włoskiej formacji Frederic Vasseur ostrzegł jednak przed gwałtowną rewolucją sugerując, że były różne, głębsze czynniki, które przyczyniły się do potknięć zespołu.

Po premierze nowego bolidu SF-23, która miała miejsce we wtorek we Fiorano wspomniał jednak, że wprowadzą kilka poprawek w swoim podejściu do strategii, od pierwszego wyścigu w Bahrajnie w przyszłym miesiącu.

- Tak, zastosujemy kilka małych poprawek w naszych działaniach - przekazał Francuz. - W każdym razie jak wspomniałem niedawno, widzicie tylko wierzchołek góry lodowej, mówiąc o strategii.

- To nie jest tak, że tylko jedna osoba naciska guzik. Składowymi są oprogramowanie, zespół w fabryce i procesy na pit wallu. Chodzi o szerszy obraz, a nie tylko odpowiedzialność jednej osoby - dodał.

Dyrektor wyścigowy Ferrari Laurent Mekies wyjaśnił, że został przeprowadzony „bardzo obszerny przegląd sezonu 2022”, aby przyjrzeć się, gdzie były największe niedociągnięcia.

- W zeszłym roku nauczyliśmy się kilku rzeczy na własnej skórze. Oczywiście dokonaliśmy pełnej analizy zaistniałych sytuacji - dodał. - Staramy się dać naszym ludziom najlepszą platformę do wyrażenia siebie.

- Zbadaliśmy nasze procesy i metody pracy, aby zapewnić każdemu pracownikowi szanse na przekazanie indywidualnych uwag, jak również kolektywnego podzielenia się opiniami - poinformował.

Ferrari nie podało jeszcze żadnych informacji na temat tego, jakie dokładne zmiany zastosuje w swoich działaniach strategicznych podczas grand prix.

Video: Prezentacja Ferrari SF-23