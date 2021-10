W Alfie Romeo cały czas został do obsadzenia fotel na sezon 2022. Włoski zespół bacznie przygląda się młodym zawodnikom F2.

Faworytem do objęcia miejsca w ekipie z Hinwil jest Guanyu Zhou. Innym kierowcą, który pojawia się w plotkach transferowych, jest obecny lider Formuły 2, Oscar Piastri. Australijczyk prezentuje się znakomicie w tym sezonie, a jego wyczyny na torze nie zostają pozostawione bez echa.

Mimo znakomitej formy zawodnika Premy szef Alfy Romeo, Fred Vasseur sugeruje, że Piastri nie jest brany pod uwagę przy wyborze kierowcy.

- Oscar wykonuje bardzo dobrą robotę. Przez ostatnie kilka weekendów jeździł bardzo konsekwentnie. Nie wiem jednak, czym mamy jakieś szanse na pozyskanie go do naszego zespołu. Z tego co wiem, jest on powiązany z Alpine.

Nowe przepisy F1, które wejdą od przyszłego roku, mają zmusić zespoły do zaangażowania młodych kierowców w piątkowych sesjach treningowych. Istnieje prawdopodobieństwo, że Oscar Piastri będzie kierowcą testowym francuskiej ekipy.

Vasseur tłumaczy, dlaczego Alpine raczej nie zrezygnuje z młodego Australijczyka.

- Jeśli inwestujesz w kierowcę we wszystkich juniorskich seriach i masz wobec niego długoterminowy program, raczej nie chcesz pozwolić mu odejść do innego zespołu, byłoby to dziwne - wyjaśnił.

- Mimo wszystko, Oscar to jeden z najlepszych młodych talentów. Z pewnością odniesie sukces w F1.

- Nie spieszymy się z podjęciem decyzji. Mamy do wyboru kilka opcji, musimy poświęcić trochę czasu na przemyślenie sytuacji - zakończył.