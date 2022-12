Manifesty zakazane przez FIA

FIA opublikowała zaktualizowaną wersję Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, będącego zbiorem zasad i regulacji obowiązujących podczas każdych zawodów sankcjonowanych przez federację.

Nowy paragraf 12.2.1.n stanowi, że kierowcy będą uznani za winnych naruszenia przepisów jeśli będą wygłaszać i prezentować polityczne, religijne i personalne oświadczenia oraz komentarze, szczególnie naruszające promowaną przez FIA zasadę neutralności, o ile nie dostaną od FIA lub krajowego ASN uprzedniej zgody na piśmie.

W ostatnim czasie kilku kierowców zdecydowało się na manifesty, a najczęściej robili to Lewis Hamilton i Sebastian Vettel. Ten pierwszy w 2020 roku wszedł na podium Grand Prix Toskanii w koszulce z podobizną czarnoskórej Breonny Taylor - pielęgniarki zastrzelonej podczas policyjnej interwencji.

Po występku Hamiltona wpisano do regulaminu punkt mówiący o konieczności posiadania zapiętego kombinezonu, zarówno podczas udzielania wywiadów, jak i samej ceremonii podium.

Z kolei Vettel nie unikał treści zwracających uwagę na prawa mniejszości oraz problemy środowiskowe. W ubiegłym roku na Węgrzech podczas hymnu kraju gospodarza miał na sobie koszulkę w kolorach tęczy i napisem „Same Love”. W Kanadzie z kolei wystąpił z treścią potępiającą eksploatację piasków roponośnych w prowincji Alberta.

W zmienionej wersji MKS dodano również wzmiankę o osobach z kierowniczych stanowisk FIA. Te nie będą mogły być zatrudnione przez zespoły wyścigowe w półrocznym okresie po odejściu z federacji. W szczegółach chodzi o prezydenta FIA oraz jego zastępcę.

