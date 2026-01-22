Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
Formuła 1 Audi launch

Marko: Max zdobędzie jeszcze kilka tytułów

Były doradca Red Bulla ds. sportów motorowych wspomina rozwój kariery Maxa Verstappena w Formule 1.

Piotr Furman Lydia Mee
Opublikowano:
Dodaj jako preferowane źródło
Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Autor zdjęcia: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Helmut Marko odegrał kluczową rolę w karierze czterokrotnego mistrza świata. Austriak nadzorował rozwój młodych kierowców, prowadząc Red Bull Junior Team. Opiekował się w tym czasie Verstappenem i innym czterokrotnym mistrzem F1, Sebastianem Vettelem.

82-latek pod koniec 2025 roku zdecydował się zrezygnować z pracy w zespole z Milton Keynes i w wywiadzie dla F1 Insider opowiedział o postępach Holendra w Red Bullu.

Byłoby z mojej strony bezczelnością, gdybym cokolwiek mu jeszcze podpowiadał - Helmut Marko

Już w wieku 17 lat, od czasu dołączenia do Toro Rosso (obecnie Racing Bulls), Verstappen wykazywał się zrównoważonymi cechami charakteru. Marko uważa, że właśnie dzięki swoim predyspozycjom Max jest teraz liderem w zespole.

- Jest teraz ojcem, ma koty, psy i prowadzi zrównoważone życie, będąc jednym z najlepszych kierowców w sportach motorowych, jeśli nie najlepszym – powiedział Marko. - Rozwinął się do tego stopnia, że ​​nie potrzebuje już wskazówek. Byłoby z mojej strony bezczelnością, gdybym cokolwiek mu jeszcze podpowiadał.

Czytaj również:

Marko i Verstappen od początku mieli silną relację. Opowiadając o tym, jak powiedział mu o swojej decyzji o odejściu z Red Bulla, Marko dodał: - Umówiliśmy się na kolację w Dubaju i chciałem mu o tym wtedy powiedzieć, ponieważ właśnie rozmawiałem z Oliverem Mintzlaffem.

- Ale potem pojawił się problem z jego samolotem i nie mogłem mu powiedzieć osobiście. Zadzwoniłem jednak do niego następnego dnia i wyjaśniłem mu wszystko. Rozmawialiśmy o przeszłości, ale nie z nostalgią, tylko o tym co osiągnęliśmy, czego wcześniej nawet nie mógł sobie wyobrazić.

Marko wierzy, że Verstappen zdobędzie jeszcze kilka tytułów mistrzowskich, jeśli dostanie odpowiedni samochód.

- Dla Maxa to jeszcze nie koniec – kontynuował. - Nie widzę jeszcze końca jego kariery. W dalszym ciągu ma niesamowite umiejętności i intuicję. Jeśli będzie miał do dyspozycji odpowiedni samochód, zdobędzie jeszcze kilka tytułów mistrza świata – dodał.

Czytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Bardziej podobny do Red Bulla ?
Następny artykuł Zaczną później

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Mocna końcówka Solberga

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
Mocna końcówka Solberga

Solberg najszybszy na błocie

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
Solberg najszybszy na błocie

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Max Verstappen

Red Bull zadba o Hadjara

Formuła 1
Formuła 1
Red Bull zadba o Hadjara

Verstappen: Piastri sprzedał duszę

Formuła 1
Formuła 1
Verstappen: Piastri sprzedał duszę

Perez nie oszczędza Red Bulla

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Perez nie oszczędza Red Bulla
Więcej o
Red Bull Racing

Jeśli nie silnik, to co?

Formuła 1
Formuła 1
Jeśli nie silnik, to co?

Red Bull zaprezentował barwy

Formuła 1
Formuła 1
Red Bull zaprezentował barwy

Koniec ery Marko

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Koniec ery Marko

Najnowsze wiadomości

Mocna końcówka Solberga

WRC
WRC WRC
Rajd Monte Carlo
Mocna końcówka Solberga

Solberg najszybszy na błocie

WRC
WRC WRC
Rajd Monte Carlo
Solberg najszybszy na błocie

Toyoty wciąż dominują

WRC
WRC WRC
Rajd Monte Carlo
Toyoty wciąż dominują

Sensacyjny Solberg

WRC
WRC WRC
Rajd Monte Carlo
Sensacyjny Solberg

Prime

Poznaj pakiet premium

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa

Perez nie oszczędza Red Bulla

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla

Verstappen odda numer

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer

Koniec ery Marko

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej