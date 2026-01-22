Helmut Marko odegrał kluczową rolę w karierze czterokrotnego mistrza świata. Austriak nadzorował rozwój młodych kierowców, prowadząc Red Bull Junior Team. Opiekował się w tym czasie Verstappenem i innym czterokrotnym mistrzem F1, Sebastianem Vettelem.

82-latek pod koniec 2025 roku zdecydował się zrezygnować z pracy w zespole z Milton Keynes i w wywiadzie dla F1 Insider opowiedział o postępach Holendra w Red Bullu.

Byłoby z mojej strony bezczelnością, gdybym cokolwiek mu jeszcze podpowiadał - Helmut Marko

Już w wieku 17 lat, od czasu dołączenia do Toro Rosso (obecnie Racing Bulls), Verstappen wykazywał się zrównoważonymi cechami charakteru. Marko uważa, że właśnie dzięki swoim predyspozycjom Max jest teraz liderem w zespole.

- Jest teraz ojcem, ma koty, psy i prowadzi zrównoważone życie, będąc jednym z najlepszych kierowców w sportach motorowych, jeśli nie najlepszym – powiedział Marko. - Rozwinął się do tego stopnia, że ​​nie potrzebuje już wskazówek. Byłoby z mojej strony bezczelnością, gdybym cokolwiek mu jeszcze podpowiadał.

Marko i Verstappen od początku mieli silną relację. Opowiadając o tym, jak powiedział mu o swojej decyzji o odejściu z Red Bulla, Marko dodał: - Umówiliśmy się na kolację w Dubaju i chciałem mu o tym wtedy powiedzieć, ponieważ właśnie rozmawiałem z Oliverem Mintzlaffem.

- Ale potem pojawił się problem z jego samolotem i nie mogłem mu powiedzieć osobiście. Zadzwoniłem jednak do niego następnego dnia i wyjaśniłem mu wszystko. Rozmawialiśmy o przeszłości, ale nie z nostalgią, tylko o tym co osiągnęliśmy, czego wcześniej nawet nie mógł sobie wyobrazić.

Marko wierzy, że Verstappen zdobędzie jeszcze kilka tytułów mistrzowskich, jeśli dostanie odpowiedni samochód.

- Dla Maxa to jeszcze nie koniec – kontynuował. - Nie widzę jeszcze końca jego kariery. W dalszym ciągu ma niesamowite umiejętności i intuicję. Jeśli będzie miał do dyspozycji odpowiedni samochód, zdobędzie jeszcze kilka tytułów mistrza świata – dodał.