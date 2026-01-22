Marko: Max zdobędzie jeszcze kilka tytułów
Były doradca Red Bulla ds. sportów motorowych wspomina rozwój kariery Maxa Verstappena w Formule 1.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing
Autor zdjęcia: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Helmut Marko odegrał kluczową rolę w karierze czterokrotnego mistrza świata. Austriak nadzorował rozwój młodych kierowców, prowadząc Red Bull Junior Team. Opiekował się w tym czasie Verstappenem i innym czterokrotnym mistrzem F1, Sebastianem Vettelem.
82-latek pod koniec 2025 roku zdecydował się zrezygnować z pracy w zespole z Milton Keynes i w wywiadzie dla F1 Insider opowiedział o postępach Holendra w Red Bullu.
Byłoby z mojej strony bezczelnością, gdybym cokolwiek mu jeszcze podpowiadał - Helmut Marko
Już w wieku 17 lat, od czasu dołączenia do Toro Rosso (obecnie Racing Bulls), Verstappen wykazywał się zrównoważonymi cechami charakteru. Marko uważa, że właśnie dzięki swoim predyspozycjom Max jest teraz liderem w zespole.
- Jest teraz ojcem, ma koty, psy i prowadzi zrównoważone życie, będąc jednym z najlepszych kierowców w sportach motorowych, jeśli nie najlepszym – powiedział Marko. - Rozwinął się do tego stopnia, że nie potrzebuje już wskazówek. Byłoby z mojej strony bezczelnością, gdybym cokolwiek mu jeszcze podpowiadał.
Marko i Verstappen od początku mieli silną relację. Opowiadając o tym, jak powiedział mu o swojej decyzji o odejściu z Red Bulla, Marko dodał: - Umówiliśmy się na kolację w Dubaju i chciałem mu o tym wtedy powiedzieć, ponieważ właśnie rozmawiałem z Oliverem Mintzlaffem.
- Ale potem pojawił się problem z jego samolotem i nie mogłem mu powiedzieć osobiście. Zadzwoniłem jednak do niego następnego dnia i wyjaśniłem mu wszystko. Rozmawialiśmy o przeszłości, ale nie z nostalgią, tylko o tym co osiągnęliśmy, czego wcześniej nawet nie mógł sobie wyobrazić.
Marko wierzy, że Verstappen zdobędzie jeszcze kilka tytułów mistrzowskich, jeśli dostanie odpowiedni samochód.
- Dla Maxa to jeszcze nie koniec – kontynuował. - Nie widzę jeszcze końca jego kariery. W dalszym ciągu ma niesamowite umiejętności i intuicję. Jeśli będzie miał do dyspozycji odpowiedni samochód, zdobędzie jeszcze kilka tytułów mistrza świata – dodał.
