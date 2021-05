Red Bull po sezonie 2021 będzie samodzielnie prowadził program silnikowy, przejmując uprzednio obecne jednostki napędowe Hondy i własność intelektualną japońskiego producenta, wycofującego się z Formuły 1. W Milton Keynes rozpoczęli już zatrudnianie nowych pracowników, rekrutując osoby związane z Mercedesem.

Austriacki koncern nie wyklucza, że wraz z nadejściem w 2025 roku nowych przepisów, w dalszym ciągu będzie sam przygotowywał swoje silniki. Inną możliwością jest związek z producentem - mówi się o zainteresowaniu ze strony Volkswagen Group.

Marko zdenerwował się komentarzami Wolffa, który zasugerował, że Red Bull mógłby podzielić się informacjami na temat silnika Hondy z przyszłym nowym partnerem. Austriak określił wypowiedzi rodaka jako nonsens.

- Dopuścił się bardzo niewłaściwych komentarzy, mówiąc, że po otrzymaniu praw patentowych od Hondy przekażemy je Volkswagenowi - powiedział Marko w rozmowie z f1-insider. - To kompletny nonsens. To nie byłoby fair i nic takiego nie planujemy. Tak długo, jak obowiązują aktualne regulacje, jesteśmy samodzielnie odpowiedzialni za ten silnik.

- Faktem jest jednak, że jesteśmy otwarci na partnerstwo w przyszłości czy to w celu nazwania silnika, czy czegoś więcej. To możliwe, ale i pożądane, by utrzymać koszty w [sensownych] granicach. Jednak czy będzie to producent czy ktoś inny, jest w tym momencie sprawą całkowicie otwartą.

Wyjaśniając motywy rozpoczęcia programu silnikowego, Marko powiedział: - Będziemy w sytuacji, w której jest Ferrari. Nadwozie i silnik będą szykowane w jednym miejscu. To wymarzony scenariusz.

- Jestem bardzo wdzięczny naszym właścicielom. Wymagało to nakładów finansowych. Prace idą zgodnie z planem. W pierwszym etapie - od 2022 do 2024 roku - będziemy konstruować i obsługiwać silniki Hondy. A gdy nowe przepisy wejdą w życie w sezonie 2025, koszty zostaną obniżone i pojawi się wiele standardowych części, więc nawet mniej doświadczony specjalista silnikowy będzie mógł zaprojektować taką jednostkę.