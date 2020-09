Marko proponuje kolejne zakazy

Marko nie może doczekać się wejścia w życie nowej dyrektywy technicznej. Wg wytycznych które będą obowiązywały od Grand Prix Włoch, nie będzie można stosować ustawień kwalifikacyjnych jednostki napędowej.

Czytaj również: Tryby kwalifikacyjne zakazane

Mercedes dominuje w Formule 1 od 2014 roku, początku ery hybrydowych jednostek napędowych.

W rozmowie udzielonej dla Der Spiegel stwierdził, że chociaż Hamilton jest utalentowanym kierowcą, „jego ogromna przewaga wynika z mocniejszego silnika”.

- Obecnie nie mamy mistrzostw kierowców, powiedział Marko. - To są mistrzostwa inżynierów.

- To nie produkt techniczny powinien się wyróżniać, a człowiek, co interesuje i fascynuje ludzi - dodał.

Sugeruje, że zakaz telemetrii byłby dobrym sposobem na rozwiązanie problemu F1, jak również zakazanie „komunikatów radiowych przekazywanych z boksu do kierowców”.

- W Formule 1 jesteśmy bliżej autonomicznej jazdy niż Google - podkreślił. - Wszystko jest ustalane przez inżynierów. To źle.

Marko krytykuje również FIA w sprawie „różowego Mercedesa”, porównując to do tego, jak federacja podeszła do tematu legalności silnika Ferrari.

- FIA nie chce nikogo ponownie skrzywdzić. - Jest to orzeczenie kompromisowe, w którym pozwolono uniknąć pytania, czy samochód jest zgodny z przepisami, czy nie.