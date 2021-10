Romain Grosjean, który uległ wypadkowi podczas zeszłorocznego Grand Prix Bahrajnu, doznał podczas wypadku zakończonego pożarem bolidu lekkich poparzeń rąk. FIA po kolizji podjęło pracę wraz z producentami rękawic nad dodatkową ochroną rąk.

Podczas Grand Prix Turcji przeprowadzono test prototypów w praktyce. Zaangażowani byli w to Lewis Hamilton oraz Carlos Sainz używający rękawic od Pumy, Daniel Ricciardo (Sparco) Sebastian Vettel (Alpinestars) i George Russell (OMP).

- Była to kwestia, nad którą zaczęliśmy natychmiast pracować. Dodatkowa półtora sekundowa ochrona może wydawać się minimalna, jednak trzeba pamiętać, że w trakcie walki z ogniem liczy się każda milisekunda.

Masi podkreślił, jak ważne jest to, aby kierowcy przetestowali rękawice na torze, aby upewnić się, że czują się w nich komfortowo.

- Chcieliśmy uzyskać opinie kierowców. Był to podobny test do tego, który robiliśmy kilka lat temu, kiedy wprowadziliśmy nowe stroje wyścigowe - podsumował.

Michael Masi, Race Director, FIA, attends the scene of the huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images