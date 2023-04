Były dyrektor wyścigów F1 był obecny na torze podczas Grand Prix Australii przez cały tydzień, głównie w swojej nowej roli przewodniczącego Komisji ds. serii Supercars.

Michael Masi rozstał się z FIA w wyniku kontrowersji podczas ostatniego wyścigu sezonu 2021 w Abu Zabi, w którym Max Verstappen zdobył tytuł mistrza świata przed Lewisem Hamiltonem.

W rozmowie z Motorsport.com o swoim powrocie do padoku F1 w Melbourne, Masi powiedział, że było to ciepłe powitanie.

- Fantastycznie było wrócić jako gość zarówno FIA, jak i Formuły 1. Było naprawdę dobrze. Jestem tutaj jako przewodniczący Komisji ds. serii Supercars, ale cudownie jest spotkać wielu przyjaciół i zobaczyć wielu ludzi, w tym mój stary zespół w FIA - powiedział Masi.

Masi dodał, że nie miał obaw przed powrotem do padoku, pomimo napiętych okoliczności jego odejścia z roli dyrektora wyścigu.

- Nie, to było fantastyczne. Powitanie było niesamowite od wszystkich, których widziałem. To jak zobaczenie dawno utraconej rodziny, co było wspaniałe - przyznał Masi.

Czytaj również: Red Bull wspierał obu kierowców

Lewis Hamilton został zapytany o powrót Masiego podczas czwartkowej konferencji prasowej, a konkretnie o to, czy jest zainteresowany rozmową z nim na temat wyścigu w Abu Zabi.

- Nie. Po prostu skupiam się na mojej przyszłości i na próbie powrotu do wygrywania. Nie mam niczego do powiedzenia - stwierdził siedmiokrotny mistrz świata.