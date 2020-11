Massa popiera rezygnację z Vettela

W maju Ferrari ogłosiło, że nie przedłuży umowy z Sebastianem Vettelem i czterokrotny mistrz świata opuści Maranello po sezonie 2020. W jego miejsce zatrudniono Carlosa Sainza, obecnie reprezentującego McLarena.

Bieżąca rywalizacja jest w wykonaniu Scuderii słaba. Włoska stajnia plasuje się obecnie na szóstym miejscu w klasyfikacji konstruktorów. Tegoroczny SF1000 nie jest udaną konstrukcja i choć Massa nie wini za to Vettela, uważa, że przyszedł czas na rozstanie Niemca z Ferrari.

- Samochód jest najważniejszy - powiedział Massa w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem AS. - Bez konkurencyjnego samochodu nie wygrasz i nie ma to nic wspólnego z kierowcami.

- Z drugiej strony, wydaje mi się, że czas Sebastiana już minął. Nie spisuje się tak, jak przystało na czterokrotnego mistrza świata i Ferrari ma rację, decydując się na zmianę. To nie najlepszy czas dla Sebastiana. On sam uważa, że nie jest odpowiednio traktowany i posiadanie takiego kierowcy w zespole nie jest korzystne, zwłaszcza bez wyników.

- Sądzę, że rozstanie jest najlepszym rozwiązaniem.

Massa reprezentował barwy Ferrari w latach 2006-2013 i w swoim pierwszym sezonie partnerował Michaelowi Schumacherowi. Syn legendarnego niemieckiego kierowcy - Mick - spodziewany jest w stawce w sezonie 2021. Choć stan zdrowia siedmiokrotnego mistrza świata pozostaje pilnie strzeżoną tajemnicą, Massa ma nadzieję, że będzie on mógł śledzić poczynania swojego potomka.

- Mick miał na początku problemy i nie osiągał oczekiwanych wyników, ale w pewnym momencie zaczął wygrywać. Myślę, że zwycięży w tym roku w Formule 2 i w przyszłym sezonie wejdzie do F1 z Haasem.

- Byłoby wspaniale zobaczyć kolejnego Schumachera w F1. Mam nadzieję, że Michael będzie mógł go oglądać. Ojciec zawsze marzy, aby jego syn wszedł do F1 i mam nadzieję, że on to poczuje, stan zdrowia się polepszy i będzie mógł śledzić występy Micka.