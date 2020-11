Massa sceptycznie o powrocie Alonso

Alonso po dwuletniej przerwie ponownie pojawi się w stawce Formuły 1. Hiszpan po raz trzeci związał się z Renault.

Z kolei Massa na dobre pożegnał się z F1 po sezonie 2017. Wcześniej, podczas swojej przygody z Ferrari partnerował zarówno Schumacherowi, jak i Alonso.

Schumacher opuścił padok F1 w 2006 roku, ale powrócił po trzech sezonach przerwy i spędził w barwach Mercedesa kolejne trzy. Comeback nie był udany i legendarny kierowca tylko raz stanął na podium. Massa obawia się, że w przypadku Alonso może być podobnie i wskazuje na długość przerwy oraz wiek rywali.

- Fernando to fenomen. Taki talent niełatwo znaleźć wśród kierowców - powiedział Massa w rozmowie z dziennikiem AS. - Należy jednak pamiętać, że dwa lata był poza F1 i przychodzi do zespołu, który nie należy do ścisłej czołówki.

- Nie należy zapominać, że efekt może nie być najlepszy, tak jak w przypadku Schumachera. Był trzy lata poza [F1] i nie wrócił do wcześniejszego poziomu. Wiek również ma znaczenie. Fernando będzie miał 40 lat, a większość kierowców 20-25. Wiem jest problemem, choć trzeba zaznaczyć, że taki talent, jak Fernando może sobie poradzić. Dla Formuły 1 jego powrót to pozytyw.

Massa porównał również obu kierowców, wskazując, iż to Alonso był trudniejszym do pokonania partnerem z zespołu, dodając jednocześnie, że wpływ na taki werdykt ma moment, w którym spotkał się z Schumacherem w Ferrari. Niemiec kończył w 2006 roku swój pobyt w Maranello.

- Schumacher był jak nauczyciel. Nie było takiej rywalizacji, jaką miałem z Alonso przez wiele lat. Szczerze mówiąc, z Fernando było trudniej, ale były to nieco inne sytuacje. Oceniając kierowcę, wskazałbym na Schumachera. Prawdą jest, że Fernando nie miał tyle dobrych samochodów, co Michael, ale Schumacher zdobył siedem tytułów i wygrał 91 wyścigów. Liczby mają znaczenie i robią różnicę - podsumował Felipe Massa.