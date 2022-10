Max Verstappen kolejny raz w tym sezonie pokazał klasę i triumfował w sesji kwalifikacyjnej przed Grand Prix Meksyku. Holender odpierał ataki kierowców Mercedesa - jutro w pierwszym rzędzie ustawi się obok niego George Russell.

W sesjach treningowych wydawało się, że reprezentanci stajni z Brackley mogą poważnie zagrozić Red Bullowi, jednak Max Verstappen znalazł optymalne ustawienia i szósty raz w tym roku sięgnął po Pole Position.

- To były dobre kwalifikacje. Było blisko, ale po trzecim treningu dokonaliśmy kilku dobrych poprawek i samochód wszedł w lepszy rytm. Bycie tutaj na Pole Position jest niesamowite. Oczywiście czeka nas bardzo długa droga do pierwszego zakrętu, więc potrzebuję dobrego startu. W każdym razie myślę, że mamy szybki samochód i to jest najważniejsze - komentował Verstappen po zakończeniu sesji kwalifikacyjnej.

W drugim rzędzie na starcie wyścigu ustawią się Lewis Hamilton i Sergio Perez, który w ten weekend jest absolutnym faworytem publiczności zgromadzonej na Autódromo Hermanos Rodríguez.

- Checo z pewnością będzie jutro w walce, jestem tego pewien, mamy szybki samochód. To będzie całkiem fajny wyścig z dużą ilością akcji - zapowiada dwukrotny mistrz świata.