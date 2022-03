Max Verstappen miał już umowę z Red Bullem na sezony Formuły 1 2022 i 2023, po tym jak w styczniu 2020 roku ogłoszono przedłużenie współpracy z Holendrem.

Po sięgnięciu po tytuł w zeszłym roku Verstappen zażartował, że chce zostać w zespole na kolejne „10 lub 15 lat”, a doradca Red Bulla ds. sportów motorowych - dr Helmut Marko potwierdził wtedy, że jest nadzieja na szybkie złożenie podpisów pod nowym dokumentem.

Przed oficjalnym potwierdzeniem, holenderskie media sugerowały w środę, że Verstappen może zarobić nawet 50 milionów euro rocznie w ekipie z Milton Keynes.

- Bardzo odpowiada mi bycie częścią zespołu Oracle Red Bull Racing, więc decyzja o pozostaniu w nim do sezonu 2028 była łatwa - powiedział Verstappen.

- Uwielbiam tę ekipę, a ostatni rok był po prostu niesamowity. Naszym celem od momentu, gdy spotkaliśmy się w 2016 roku, było zdobycie mistrzostwa i udało nam się to osiągnąć. Teraz trzeba jak najdłużej utrzymać numer jeden na samochodzie - dodał.

Przedłużony kontrakt zabezpiecza kooperację z Verstappenem na pierwsze trzy lata obowiązywania nowych przepisów silnikowych, które wchodzą w życie Formule 1 w 2026 roku.

Długoterminowe zobowiązanie daje Red Bullowi silną pozycję w negocjacjach z Grupą VW na temat dostaw jednostek napędowych, a także w rozmowach z każdym innym producentem, przy i tak ruszającym projekcie Red Bull Powertrains.

- Podpisanie przez Maxa kontraktu z Oracle Red Bull Racing do końca 2028 roku to prawdziwa deklaracja naszych intencji - powiedział szef RBR, Christian Horner. - W najbliższym czasie skupimy się na tym, aby Max obronił tytuł, ale ta umowa pokazuje również, że jest on częścią długoterminowych planów zespołu.

- Jako, że Red Bull Powertrains pracuje pod kątem nowych przepisów silnikowych na 2026 rok, chcieliśmy mieć pewność, że najlepszy kierowca w stawce będzie w tym samochodzie - dodał.

Verstappen ma teraz dłuższą umowę z RBR niż Horner, który niedawno przedłużył swoje zobowiązania do 2026 roku.