Jos, który niedawno zainteresował się rajdami, zalicza właśnie debiut na scenie światowego czempionatu podczas Ardeca Ypres Rally Belgium. Holender jedzie Citroenem C3 Rally2. Dla 50-latka, w przeszłości reprezentanta Benettona, Simteka, Footworka, Tyrrella, Stewarta, Arrowsa i Minardi w F1, będzie to dopiero piąty oficjalny występ na odcinkach.

W rozmowie z wybranymi mediami, w tym Motorsport.com, Jos przyznał, że również Max z ciekawością przygląda się rajdom i śledzi postępy czynione przez ojca.

- On uważa, że jestem szalony - śmiał się Jos, pytany, co sądzi Max o porzuceniu torów na rzecz rajdów. - Jednak rozumie to i ma frajdę. Codziennie do mnie dzwoni. Lubi to i cieszyć się będzie tym tak długo, jak długo mi sprawiać to będzie przyjemność.

Jos ujawnił także, że mistrz świata F1 testował niedawno wspomnianego Citroena C3 Rally2.

- Kiedy masz to czucie, nie ma znaczenia czym jedziesz. Mieliśmy dzień testowy i był piekielnie szybki. Nie miałem szans.

Tłumacząc swoje zainteresowanie rajdami, Jos przyznał, że główne role grały frajda oraz adrenalina, podobne do tych, których doświadczał w Formule 1.

- Ekscytacja jest na każdym oesie. W przypadku Formuły 1 jesteś podekscytowany przed wyścigiem, a potem następuje start i wzrasta adrenalina. W rajdach można to mieć osiem razy dziennie. To nie tor, który można zapamiętać. Trzeba słuchać pilota i to sprawia, że jest ekscytująco.

Pytany o cele na rozpoczęty właśnie Ardeca Ypres Rally Belgium, Jos stwierdził:

- Ukończyć. To główny cel. To długi rajd i [razem z zapoznaniem] trwa cały tydzień. Fizycznie jednak nie powinno być problemu. Muszę pozostać spokojny i spróbować dojechać do mety. Jest sporo oesów, ale to dobrze. Po to tu jestem.

- Trzeba dać sobie czas. Oczywiście, chce się jechać na limicie samochodu, ale trzeba się powoli adaptować. Nikt nie wie, jak będzie wyglądała droga po przejeździe 30 aut. Mam nadzieję, że przetrwamy pierwszy dzień i nabędziemy doświadczenia.

Ardeca Ypres Rally Belgium potrwa do niedzieli. Verstappen, pilotowany przez Harma van Koppena, na pierwszym oesie był 22 w klasie RC2.

Max Verstappen, Red Bull Racing, with his father Jos Verstappen Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images