Domowe Grand Prix Holandii stanowi oczywiście wyjątkowe wydarzenie dla Maxa Verstappena.

W 2021 roku Formuła 1 wróciła na tor w Zandvoort po raz pierwszy od 1985 roku. Edycja ta zakończyła się dla Verstappena sukcesem, który sięgnął po zwycięstwo przed dziesiątkami tysięcy swoich fanów.

Na tegoroczne zawody, które odbędą się już w tym tygodniu, podobnie jak ostatnio wyprzedano wszystkie bilety. Obrońca tytułu chce uczynić tę imprezę goszczącą na obiekcie położonym tuż nad brzegiem Morza Północnego jeszcze bardziej wyjątkową.

Verstappen podczas piętnastej rundy tegorocznych mistrzostw złoży hołd swojemu ojcowi - Josowi, który bardzo go wspierał w drodze do królowej sportów motorowych i pomaga mu również na obecnym etapie jego kariery.

W ramach powyższego przygotował specjalne malowanie kasku nawiązujące do tego, z jakiego Jos Verstappen korzystał podczas swoich startów w Formule 1.

Dawne barwy zostaną zastąpione czerwono-biało-niebieską kolorystyką. Zachowany został symbol JV.

- Zbliża się Grand Prix Holandii i jest to odpowiedni moment, aby podkreślić moje uznanie dla ojca. Zrobił dla mnie wiele od kiedy byłem mały i doprowadził mnie do miejsca, w którym jestem teraz, oczywiście z tytułem mistrza świata w kieszeni - powiedział Max Verstappen.

- Logotyp Red Bulla jest oczywiście z boku, ale widać też stary projekt kasku mojego ojca - dodał. - Z tyłu jest jego oryginalne logo, a na górze mój symbol lwa. Ma to dla mnie wartość emocjonalną. Korzystałem z tego kultowego projektu już w kartingu. Dlatego uznaliśmy, że to świetny pomysł, aby przypomnieć go w Zandvoort. Mam nadzieję, że wielu Holendrów, którzy w przeszłości byli fanami mojego ojca, doceni to.

Kierowca Red Bull Racing pewnie zmierza po drugi tytuł w karierze. Na osiem wyścigów i jeden sprint przed końcem sezonu 2022 prowadzi w mistrzostwach z przewagą 93 punktów nad partnerem z RBR - Sergio Perezem.

Video: Verstappen vs Tsunoda - Wyścig na wstecznym biegu

Kask Maxa Verstappena na Grand Prix Holandii 1 / 4 Autor zdjęcia: Max Verstappen Kask Maxa Verstappena na Grand Prix Holandii 2 / 4 Autor zdjęcia: Max Verstappen Kask Maxa Verstappena na Grand Prix Holandii 3 / 4 Autor zdjęcia: Max Verstappen Kask Maxa Verstappena na Grand Prix Holandii 4 / 4 Autor zdjęcia: Max Verstappen