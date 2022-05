Max Verstappen pokazał dużą klasę, wytrzymując trudy wyścigu o GP Hiszpanii i zgarniając swoje trzecie zwycięstwo z rzędu w sezonie 2022! Holender skorzystał także z problemów Charlesa Leclerca i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jest to coś, co było nie do pomyślenia po pierwszych rundach tego sezonu. Sergio Perez melduje się na drugiej lokacie, zapewniając dublet Red Bullowi. Podium uzupełnia George Russell, spełniając swoje marzenie o walce o czołową trójkę w GP Hiszpanii.

Największymi pechowcami na starcie byli Lewis Hamilton i Kevin Magnussen, którzy zderzyli się w trzecim zakręcie. Duńczyk wypadł w żwir, a Brytyjczyk przebił lewą przednią oponę i musiał zjechać na wczesny pit stop. Na pierwszych metrach dużo stracił również Carlos Sainz, który spadł na piątą lokatę. Z kolei George Russell awansował na trzecią pozycję, mimo kontaktu z Sergio Perezem. Na pierwszych dwóch miejscach Charles Leclerc obronił się przed Maxem Verstappenem.

Fernando Alonso zaliczył kolejny fantastyczny start, wskakując po starcie z ostatniego pola na miejsce piętnaste. Mocno w górę wspiął się również Mick Schumacher, który po starcie z 10 pozycji zameldował się na szóstym miejscu.

Na pierwszych okrążeniach Charles Leclerc i Max Verstappen zaczęli odjeżdżać od Russella, Pereza i Sainza. W międzyczasie sędziowie zdecydowali, że kontakt z pierwszego okrążenia między Kevinem Magnussenem i Lewisem Hamiltonem nie wymaga dalszego analizowania. Kierowca Mercedesa zasugerował swojej ekipie, aby oszczędzić silnik i wycofać samochód, ale usłyszał odmowę i wizję walki o punkty.

Na siódmym okrążeniu błąd popełnił Carlos Sainz, który obrócił swój samochód na dohamowaniu do czwartego zakrętu i wypadł w żwir. Hiszpan wrócił na tor na 11 pozycji. Bardzo podobny błąd dwa okrążenia później w tym samym miejscu popełnił Max Verstappen. Straty Holendra w tej sytuacji były jednak znacznie mniejsze, bowiem urzędujący Mistrz Świata powrócił do akcji na czwartej lokacie.

Pierwszymi kierowcami, którzy zameldowali się w pit stopach, byli Fernando Alonso, Pierre Gasly, Carlos Sainz i Guanyu Zhou. Cała trójka zmieniła opony na 11 okrążeniu. Hiszpan z Alpine kontynuował podróż w górę stawki.

W tym samym czasie Max Verstappen i Sergio Perez zamienili się pozycjami za plecami George’a Russella. Holender przez wiele okrążeń próbował wyprzedzić Brytyjczyka, także po serii pit stopów, jednak w jego Red Bullu objawiły się identyczne problemy z systemem DRS, jak w sobotnich kwalifikacjach. Przyglądający się całej sytuacji Sergio Perez zaczął wyraźnie sugerować swojej ekipie, aby pozwolili mu wyprzedzić Maxa i przypuścić szybki, skuteczny atak na kierowcę Mercedesa, jednak zespół Red Bulla nie przystał na takie rozwiązanie.

Charles Leclerc do tej pory jechał niezagrożony na pierwszej pozycji i zameldował się w pit stopie swojej ekipy na 22 okrążeniu. Scuderia Ferrari wykonała rewelacyjną pracę, zmieniając opony w bolidzie Monakijczyka w czasie 2,2 sekundy… jednak na niewiele się to zdało. Już 5 okrążeń później bolid lidera klasyfikacji kierowców odmówił posłuszeństwa. Leclerc musiał zjechać do garażu i nie ukończył wyścigu o GP Hiszpanii.

Na 29. okrążeniu na swój drugi pit stop zjechał Max Verstappen, dzięki czemu nie musiał już walczyć na torze z Russellem. Holender wrócił na tor na czwartej pozycji, przed Carlosem Sainzem, który próbował się pozbierać po problemach z początku wyścigu. Po pit stopie Mistrza Świata z Red Bulla uwolniony został Sergio Perez. Meksykanin dokonał tego, co zapowiadał, czyli szybko wyprzedził George’a Russella.

Do Charlesa Leclerca w garażu dołączył Guanyu Zhou. Silnik Ferrari w jego Alfie Romeo odmówił posłuszeństwa na 31. okrążeniu. Kilka następnych okrążeń upłynęło w nieco spokojniejszej atmosferze i kierowcy weszli w fazę dbania o opony przed końcowymi fazami wyścigu.

Na 20 okrążeń przed końcem wyścigu Sergio Perez usłyszał polecenie, aby przepuścić Maxa Verstappena, gdy ten go dogoni. Meksykanin wyraził swoje niezadowolenie przez radio, ale po kilku kółkach faktyczne przepuścił kolegę z ekipy, który objął prowadzenie. W międzyczasie Lewis Hamilton zanotował już trzecie ostrzeżenie za przekraczanie limitów toru. Czwarte wykroczenie tego typu skutkowałoby karą dla Brytyjczyka.

Na 54. okrążeniu na swój kolejny pit stop zjechał Sergio Perez, wyjeżdżając na pewnej drugiej pozycji i mogąc walczyć o najszybsze okrążenie w wyścigu. Jednocześnie George Russell wyprzedził Valtteriego Bottasa odważnym manewrem do pierwszego zakrętu.

Na ostatnich 10 okrążeniach zdecydowanie lepszą strategią okazało się założenie miękkich opon. Wszyscy kierowcy, którzy zdecydowali się na przeciąganie stintu na oponach pośrednich, bardzo cierpieli. Dla przykładu Mick Schumacher pokonał jedno okrążenie aż 3 sekundy wolniej od Tsunody, który wyprzedził go na okrążeniu nr 58. Ekstrawagancką strategię zaprezentował też Kevin Magnussen, próbując pokonać długi dystans na twardych oponach jako jedyny kierowca w całej stawce. W przypadku Duńczyka dało to jednak znikomy efekt.

Długo na komplecie pośrednich opon jechał również Valtteri Bottas. Fin został wyprzedzony na przestrzeni dwóch zakrętów zarówno przez Carlosa Sainza, jak i Lewisa Hamiltona. Ten duet, po wyprzedzeniu kierowcy Alfy Romeo, stoczył pasjonujący pojedynek o czwarte miejsce w GP Hiszpanii.

Wspomniany pojedynek wygrał ostatecznie Lewis Hamilton, wyprzedzając Hiszpana z Ferrari w pierwszym zakręcie na 60. okrążeniu wyścigu o GP Hiszpanii. Na samym końcu wyścigu, kiedy wydawało się, że nic się nie zmieni, dramaturgii dodał nam Mercedes. Obaj kierowcy zostali poinstruowani, aby jak najmocniej oszczędzać paliwo, ponieważ istnieje realne ryzyko przedwczesnego odpadnięcia z rywalizacji. Lewis Hamilton musiał oddać przez to czwartą pozycję na rzecz Carlosa Sainza, ale ostatecznie zarówno on, jak i George Russell zdołali dotrzeć do mety.

Wyścig wygrał Max Verstappen! Druga lokata oraz najszybsze okrążenie przypadły Sergio Perezowi, a trzecią pozycję zajął George Russell. Carlos Sainz ostatecznie odrobił większość strat, przekraczając linię mety na 4 miejscu. Lewis Hamilton dotarł do końca na pozycji piątej. Kolejne miejsca w punktowanej dziesiątce zajęli: Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Lando Norris, Fernando Alonso i Yuki Tsunoda.