Max Verstappen wygrywa niesamowicie zaciętą sesję kwalifikacyjną przed Grand Prix Japonii. Holender może jednak dostać jeszcze karę za niebezpieczną sytuację z Lando Norrisem. Drugie miejsce wywalczył Charles Leclerc, a trzecie Carlos Sainz.

W pierwszym segmencie sesji kwalifikacyjnej panował duży tłok na torze, co na Suzuce może być problematyczne dla kierowców, którzy znajdują się akurat na okrążeniu pomiarowym.

Kolejni zawodnicy powoli wykręcali swoje rezultaty. Na czele tabeli znalazł się Max Verstappen przed Carlosem Sainzem i Charlesem Leclerciem. Dalej uplasowali się Fernando Alonso i Sergio Perez, czyli identyczny układ, jak w trzeciej sesji treningowej.

Na koniec sesji piątka najwolniejszych kierowców prezentowała się następująco: Alex Albon, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Lance Stroll i Nicholas Latifi.

Drugą część sesji kwalifikacyjnej rozpoczęli kierowcy Ferrari, wyjeżdżający na używanych kompletach miękkich opon. Samochodów na torze było już zdecydowanie mniej, ale walka o pierwszą dziesiątkę i awans do Q3 była bardzo zacięta.

Po kierowcach Ferrari na torze pojawiła się reszta stawki, w tym Max Verstappen, również na używanym komplecie miękkiego ogumienia. Raz jeszcze pierwsza trójka składała się w identycznym układzie właśnie z Holendra i Sainza oraz Leclerca.

W międzyczasie wyraźnie najgorszy czas, okraszony mocnym narzekaniem na hamulce, wykręcił Yuki Tsunoda. Japończyk poprawił się w decydującej próbie, ale nie wystarczyło to do awansu.

Ostatecznie z jazdą w sobotnich kwalifikacjach na etapie Q2 pożegnali się: Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu oraz Mick Schumacher - Australijczyk z McLarena przegrał 10. miejsce z Sebastianem Vettelem o 0,003 sekundy!

Do pierwszych przejazdów w decydującej części kwalifikacji przystąpiło dziewięciu kierowców. Sebastian Vettel został w garażu, nie mając wystarczającej liczby kompletów świeżego ogumienia na dwa wyjazdy. Kierowcy Mercedesa oraz Esteban Ocon zdecydowali się zaliczyć swój pierwszy przejazd na używanych oponach.

Po pierwszej serii okrążeń pomiarowych w Q3 na prowizorycznym Pole Position znajdował się Max Verstappen, a za nim kierowcy Ferrari - tym razem wreszcie Charles Leclerc przed Carlosem Sainzem.

Holender doprowadził jednak do groźnego wydarzenia w trzecim sektorze. Kierowca Red Bulla dogrzewał opony na okrążeniu wyjazdowym, podczas gdy wyprzedzał go Lando Norris. W pewnej chwili zarzuciło bolidem Maxa, przez co Brytyjczyk musiał uciekać przy dużej prędkości na trawę.

Wyniki kwalifikacji są więc niepewne, ponieważ sędziowie będą jeszcze analizować powyższą sytuację. Być może skończy się jednak tylko na reprymendzie dla lidera klasyfikacji generalnej.

Max Verstappen obronił pierwsze miejsce po decydującej serii przejazdów. Za jego plecami znaleźli się Charles Leclerc i Carlos Sainz. Sergio Perez tym razem czwarty. Dobrą formę Alpine potwierdza Esteban Ocon, meldując się na piątej lokacie.