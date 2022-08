Max Verstappen uważa, że zmiany zastosowane na Spa-Francorchamps sprawiły, że obiekt nabrał jeszcze większego charakteru starej szkoły.

W kilku miejscach strefy wyjazdowe zostały poszerzone w celu poprawy bezpieczeństwa, ale w aspekcie tym zdecydowano się również na dodanie pułapek żwirowych w niektórych sektorach, w miejsce wcześniejszych, asfaltowych.

Szef programu Pirelli F1 - Mario Isola wskazał, że przebudowa Spa oznacza, iż kierowcy „będą musieli zwracać większą uwagę na limity toru” lub ryzykować dużą utratę czasu okrążenia.

Verstappen zapewnia, że jest fanem modernizacji, efekty których stanowią większe wyzwanie dla zawodników.

- Czuję się gotowy do ponownego ścigania po udanej przerwie wakacyjnej - powiedział Holender. - Zdecydowanie swędzi mnie, żeby już wrócić do akcji. Przed nami pracowity okres trzech rund z rzędu, ale w porządku, ponieważ wszyscy zdołaliśmy wypocząć.

W odniesieniu do zmian na Spa-Francorchamps, reprezentant Red Bull Racing dodał: - Modernizacja toru sprawiła, że nabrał on bardziej „oldschoolowego” klimatu poprzez zastosowanie pułapek żwirowych, co uważam za dobry pomysł.

- To mój ulubiony tor więc nie mogę doczekać się wyścigu w ten weekend. - Zapowiadany jest deszcz, co sprawi, że może być tam zdradliwie, ale na szczęście wraz z zespołem lubimy takie próby sił.

Max Verstappen przystępuje do czternastej rundy sezonu F1 2022 jako lider mistrzostw z 80-punktową przewagą nad Charlesem Leclerkiem.

Video: Grand Prix Belgii - Przewodnik po torze Spa-Francorchamps