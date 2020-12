Oczekuje się, że partnerem Rosjanina będzie Mick Schumacher, a potwierdzenie tej informacji spodziewane jest w bieżącym tygodniu.

Mazepin obecnie zajmuje trzecie miejsce w mistrzostwach Formuły 2, przed finałem sezonu, który odbędzie się w najbliższy weekend w Bahrajnie.

- Nikita podkreślił swoje umiejętności w tym roku w Formule 2. Kilkoma zwycięstwami i wizytami na podium, w bardzo mocnym dla niego, drugim sezonie w tej serii - przekazał szef Haas F1, Günther Steiner. - Stał się dojrzałym kierowcą, który pnie się w górę w rankingach juniorów, szczególnie w GP3, gdzie był drugi w sezonie 2018 i oczywiście w F2, w ciągu dwóch ostatnich lat.

- Nie mogę doczekać się, kiedy zobaczę, co jest w stanie osiągnąć w Formule 1. Dzięki 23 rundom mistrzostw świata w 2021 roku, czeka go mnóstwo akcji na torze i będzie mógł poznać wszystkie niuanse wyścigów grand prix - dodał.

- Zostanie kierowcą F1 to dla mnie spełnienie marzeń - powiedział Mazepin. - Naprawdę doceniam zaufanie, jakim obdarzyli mnie Gene Haas, Günther Steiner i cały zespół. Dają młodemu kierowcy szansę i dziękuję im za to. Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie naszej współpracy, zarówno na torze, jak i poza nim i naturalnie chcę zademonstrować swoje umiejętności po mocnym sezonie w F2. Zespół będzie ode mnie oczekiwał opinii oraz informacji na temat pakietu przygotowywanego na sezon 2021 oraz kolejne. To odpowiedzialność, którą chcę jak najszybciej wziąć na siebie.

Haas po sezonie 2020 rozstaje się ze swoimi weteranami - Romainem Grosjeanem i Kevinem Magnussenem. Stawiając na debiutantów obiera zupełnie nowy kierunek swoich działań w królowej sportów motorowych. Współpraca z Mazepinem podkreśla również konieczność zatrudniania kierowców z własnym wsparciem finansowym.