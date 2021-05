Mazepin dojechał do grupki kierowców kończących swoje okrążenie wyjazdowe. Wtedy za jego plecami znalazł się Norris, będący na pomiarowym kółku. Chwilę wcześniej Mazepina wyprzedzili Kimi Raikkonen i Yuki Tsunoda. Rosjanin mógł zostać za nimi, ale zobaczywszy Norrisa postanowił przyspieszyć i rozpocząć swoje szybkie okrążenie, blokując przez kilka sekund reprezentanta McLarena.

Norris narzekał, że ta sytuacja zaważyła na jego kwalifikacjach, a sędziowie ukarali Mazepina, cofając go (jedynie „na papierze”) o trzy pozycje i wlepiając karny punkt.

Analizując incydent Mazepin stwierdził, że niepisana umowa między kierowcami o zachowaniu kolejności ruszania do pomiarowego okrążenia jest wadliwa.

- Cóż, jeśli się nie mylę, to ktoś z obecnych w trakcie tej rozmowy pytał o tę umowę w odniesieniu do ostatniego zakrętu w Bahrajnie - przypomniał Mazepin. - Myślę, że był to bardzo dobry przykład tego, że ta umowa nie działa.

- Naprawdę chciałem tego przestrzegać, ale nie jest łatwo, gdy dwa samochody mijają cię w ostatnim zakręcie, który jest bardzo wolny i ciasny. Jeśli samochód ma 2,5 metra długości to trzeci się tam nie zmieści, zwłaszcza, gdy czwarty nadjeżdża z wielką prędkością. Stwierdziłem, że zostanie za nimi nie jest możliwe, ponieważ mój tył byłby na linii wyścigowej.

- Jedyną możliwością było przyspieszyć i to zrobiłem. Niestety, wszystko to się skumulowało. Jestem zmartwiony, ponieważ tak naprawdę niewiele mogłem zrobić. Jedynie zniknąć. A tego akurat, niestety, nie potrafię.

