Mazepin na rynku transferowym F1

Obecność Rosjanina na rynku kierowców zagraża negocjacjom, które wydawały się już rozpoczęte. Jego ojciec jest gotów wyłożyć pokaźną sumę pieniędzy za kontrakt. Mówi się o kwocie, której nikt by nie odmówił.

Na dwie rundy przed końcem sezonu 2020 Nikita Mazepin zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw Formuły 2. 21-letni Rosjanin będzie potrzebował tylko siódmego miejsca na koniec roku, aby uzyskać superlicencję pozwalającą mu na starty w królowej sportów motorowych. Zdobycie jej wydaje się dość pewne, bowiem nad ósmym zawodnikiem tej serii, którym jest Guanyu Zhou, ma dwadzieścia punktów przewagi.

W miniony weekend w Soczi Dmitrij Mazepin miał spotkania z różnymi zespołami i szczególnie wydaje się, że jest zainteresowany Haasem.

Wejście Mazepina na rynek stało się prawdziwym trzęsieniem ziemi. Wynika to jednak z potężnego wsparcia budżetowego, które podąża za Nikitą.

W rzeczywistości niektóre negocjacje, które wydawały się już zakończone, zostały zamrożone. Gdyby Haas rozważył kandydaturę Mazepina, negocjacje z Sergio Perezem byłyby zagrożone, a Meksykanin musiałby zapukać gdzie indziej, być może nawet do zespołów, które mają już potwierdzone składy.

Krąży plotka o Williamsie, który rozważa kandydaturę Pereza. Zmiana właściciela brytyjskiej ekipy sprawia, że kontrakty z obecnymi kierowcami wcale nie muszą być takie pewne.

Do Alfy Romeo Racing Orlen i do Haas F1 są przymierzani juniorzy Ferrari. Za bardzo prawdopodobny uważa się debiut Micka Schumachera w F1. Pod uwagę brany jest również Callum Illot. Obaj wezmą udział w piątkowych treningach przed najbliższym Grand Prix Eifelu. Schumacher pojeździ Alfą Romeo, a jego kolega z FDA wsiądzie do bolidu ekipy Haas. Przed finałem sezonu piątkowy trening zaliczy również Robert Shwartzman.