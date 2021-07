Po drugim miejscu Charlesa Leclerca w Grand Prix Wielkiej Brytanii Ferrari zmniejszyło swoją stratę do McLarena i są teraz piętnaście punktów za brytyjską ekipą.

Co więcej, Leclerc finiszował na Sliverstone przed Lando Norrisem z McLarena, który był czwarty. Carlos Sainz miał szansę być przez Danielem Ricciardo, który wyścig ukończył na piątym miejscu, gdyby nie kłopoty Ferrari podczas pit stopu Hiszpana.

Szef zespołu McLarena - Andreas Seidl zapowiedział, że spróbują przejąć inicjatywę w najbliższy weekend w Grand Prix Węgier.

- Aby nie zostać w tyle w walce z Ferrari, przygotowaliśmy na weekend wyścigowy na Węgrzech pewne innowacje. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak radzimy sobie w tym roku, dorobek 163 punktów po 10 wyścigach to dla nas duży krok naprzód - powiedział Seidl.

Przyznał również, że nie był zaskoczony występem Ferrari w Silverstone i postępami włoskiej ekipy po trudnym dla niej sezonie 2020.

- Nie dziwi mnie ich rozwój w tym roku, w końcu to silny zespół z dwoma świetnymi kierowcami. Do tego mają odpowiednie zasoby, aby poradzić sobie ze wszelkimi problemami. Będzie to intensywna walka do końca sezonu - dodał Niemiec.