Zespół z Woking pojawił się na przedsezonowych testach w Bahrajnie z innowacyjnym projektem dyfuzora, z rozwiązaniem, które ma na celu zrekompensowanie części strat siły docisku, wynikających z nowych przepisów dotyczących aerodynamiki.

Chociaż regulamin nakazuje skrócenie grodzi dyfuzorów o 50 milimetrów McLaren nieco obszedł ten przepis. Przedłużyli końcówkę podłogi w centralnym obszarze samochodu, co pozwoliło zastosować w tym miejscu dłuższe płetwy, połączone bezpośrednio z nią.

Dyrektor techniczny McLarena James Key podkreślił, że jego zespół nie wykorzystał żadnej luki w przepisach, a jedynie wdrożył to co uważa za prostą koncepcję.

- To normalny pomysł i zaskoczyło nas, że być może jesteśmy jedynym zespołem, który się na to zdecydował - powiedział Key.

- To tylko jedna z wielu rzeczy w tym obszarze, która zmieniła się w tym roku. Ciągłość tej powierzchni jest taka sama po obu stronach osi samochodu. Te małe generatory wirów, które widzimy w każdym bolidzie, są skonstruowane na tych samych zasadach. To jest dość proste - kontynuował.

- Spoglądając na to przy wykorzystaniu oprogramowania CAD, wszystko można dokładnie przejrzeć - dodał.

Po testach rywale z pewnością przestudiują patent brytyjskiej ekipy. Wg Key’a to rozwiązanie szybko może pojawić się w innych bolidach.

- Myślę, że wystarczy tydzień, aby zobaczyć, czy pomysł innego zespołu jest dla ciebie odpowiedni. Sądzę, że po tygodniu nadal będzie towarzyszyło temu zainteresowanie, niezależnie czy chodzi o nasz dyfuzor, podłogę Mercedesa, czy cokolwiek innego, co może poprawić osiągi.

- Trzeba zrozumieć, jak dane rozwiązanie zadziała w twoim samochodzie, to jest kluczowe. Testy w tunelu aerodynamicznym mogą potrwać tydzień lub dwa. Potem trzeba wyprodukować części. Od czasu zrobienia zdjęcia do momentu zaimplementowania danego rozwiązania w bolidzie potrzeba od trzech do pięciu tygodni, jeśli naprawdę chce się przeforsować określony projekt.

Key jest pełen uznania dla inżynierów McLarena: - Myślę, że to zawsze fajna sytuacja, gdy zespół miał wyjątkowy pomysł. To zasługa w pełni po stronie naszego działu aerodynamicznego i chłopaków, którzy wpadli na to, jak zinterpretować nowe przepisy.

- To jedna z rzeczy, o której teraz dużo się mówi, ale to jedynie fragment szerszego obrazu skomplikowanego obszaru tyłu samochodu. Jestem pewien, że temat nie będzie przedmiotem dyskusji, gdy wrócimy tu za kilka tygodni - uznał.