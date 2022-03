Daniel Ricciardo zaliczył trudny sezon 2021 po dołączeniu do McLarena. Miał wiele kłopotów w odnalezieniu się za kierownicą bolidu ekipy z Woking. Taki stan rzeczy sprawił, że mocno odstawał w wynikach od partnera - Lando Norrisa.

Chociaż Australijczyk i zespół poczynili spore postępy wraz z upływem kampanii, nie rozwiązali wszystkich trapiących ich problemów.

Natomiast po wejściu w życie w królowej sportów motorowych zupełnie nowych przepisów technicznych, zmiana filozofii konstrukcji aut wyeliminowała niektóre słabości ich wcześniejszej konstrukcji. Zdecydowanie pomogła prostsza aerodynamika.

- Na tę chwilę powiedziałbym, że samochód jest łatwiejszy w prowadzeniu - przekazał dyrektor techniczny McLarena, James Key. - Patrząc na sposób wytwarzania siły docisku, zastosowano ogromne, surowe elementy, duże przednie skrzydło i solidną, mocną podłogę.

- Cała koncepcja nie jest tak rozbudowana. W porównaniu z wyrafinowaną aerodynamiką z zeszłego roku, teraz mamy szanse na uzyskanie bardziej stabilnej platformy roboczej, ponieważ wszystko opiera się na wykorzystaniu dużych powierzchni, a nie drobnych rozwiązań. Sądzę, że to nam trochę pomogło w porównaniu z ubiegłym sezonem. Ogólnie postawiliśmy krok we właściwym kierunku, chociaż wciąż jest wiele do zrobienia.

Pierwszy test w Hiszpanii był zachęcający dla McLarena, ponieważ zarówno Ricciardo, jak i Norris uzyskiwali konkurencyjne czasy w nowym MCL36. Key uważa, że zespół udoskonalił swój pakiet, pozbywając się najbardziej dolegliwych obszarów, które wchodziły im w drogę w poprzednich latach.

- Myślę, że nasz obecny samochód jest prawdziwym McLarenem. Oczywiście zaczynają pojawiać się mocne i słabe strony. Wiadomo, zastanawiamy się nad sposobem rozwiązania tych gorszych aspektów, które akurat są podobne, jak u wszystkich, np. kwestia wysokości zawieszenia - kontynuował.

- W każdym razie obydwaj kierowcy dobrze czuli się w bolidzie i nie było do tej pory większych bolączek. Zobaczymy, jak nam pójdzie w Bahrajnie, który jest torem o innej charakterystyce - dodał.

Wskazał, że McLaren był świadomy pewnych słabości swojego starego samochodu, takich jak jego wydajność w wolniejszych zakrętach, ale złożoność tamtych przepisów oznaczała, że zawsze trudno było rozwiązać dane nieprawidłowości bez wywoływania kolejnych.

- Analizując zebrane informacje, widzieliśmy nasze mocne i słabe strony, ale biorąc pod uwagę złożoność tych samochodów, zwłaszcza z poprzednią aerodynamiką i opcjami ustawień, nie było złotego środka - powiedział.

- Szukaliśmy pewnych własnych metod, aby temu zaradzić. Jednak tego typu problemy mogą ciągnąć się latami. Rozwiązanie jednej kwestii np. oznaczało spadek siły docisku.

- Dzięki nowym wytycznym uniknęliśmy nakręcania się tej negatywnej spirali. Nie ze wszystkim jeszcze uporaliśmy się, ale mamy świadomość tego jak podejść do pewnych tematów w oparciu o tą nową szansę - zakończył.

Kolejną możliwość sprawdzenia się na torze będą mieli podczas wspomnianych testów w Bahrajnie, które odbędą się w tym tygodniu, w dniach 10-12 marca.

Polecane video: