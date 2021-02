McLaren najlepszą szansą

Zwycięzca siedmiu grand prix pożegnał się z Red Bullem w 2018 roku. Przez dwa sezony bronił barw Renault, ale bez większych sukcesów, jedynie dwa razy zdobywając podium - trzecie miejsca na Nurburgringu i Imoli w 2020 roku.

Gdy transferową karuzelę rozkręciło zapowiedziane rozstanie Sebastiana Vettela z Ferrari, Ricciardo zdecydował się dołączyć do McLarena. Ekipa z Woking małymi krokami wraca do czołówki konstruktorów. Sezon 2020 zakończyli na trzeciej pozycji, a od tego roku będą mieli do dyspozycji silnik Mercedesa.

- Myślę, że to moja najlepsza szansa, by osiągnąć to, co od dawna uważam za cel - powiedział Ricciardo w rozmowie z The Sydney Morning Herald. - Nie chciałem dostać się do F1 tylko dla samego faktu bycia w niej. Pragnąłem być mistrzem świata i nadal jest to aktualne. Biorąc pod uwagę postępy, jakie poczynił McLaren, to dla mnie świetna okazja, może najlepsza jaką kiedykolwiek miałem.

- W tym sporcie nigdy nic nie wiadomo, ale jestem przekonany, że to odpowiednie miejsce. Czy mógłbym powiedzieć, iż będę w przyszłym roku walczył o mistrzostwo świata? Kto wie, ale to dobre miejsce, aby spróbować. Widać jak McLaren się poprawia i mam wrażenie, że mogę być elementem, którego im brakowało.

Ricciardo, podobnie jak wielu innych kierowców zmieniających barwy, odwiedził już fabrykę swojego pracodawcy, aby rozpocząć przygotowania do nadchodzącego sezonu.

- Jest pozytywny szum. Byłem w fabryce McLarena w minionych tygodniach i spotkałem mechaników oraz inżynierów. Dostrzegam tam głodny zespół, który przeszedł przez trudniejsze chwile. Jednak teraz trwa odrodzenie, jest prawdziwe i zdają sobie sprawę, że sukces może nadejść już wkrótce. Poczucie, iż mogę im pomóc, jest jedyną motywacją, której potrzebuje.

- Zajęcie trzeciego miejsca wśród konstruktorów było bardzo dobre i mają teraz pozytywne nastawienie, które mi się podoba. Chcą więcej i są gotowi, by zrobić kolejny krok. Bycie częścią tego jest ekscytujące.

Partnerem Ricciardo w zespole McLarena będzie Lando Norris.