McLaren nie powalczy o tytuł

Oczekiwania wobec McLarena tonuje szef brytyjskiego zespołu Andreas Seidl. Swoją opinią podzielił się po niedawnym komentarzu Lewisa Hamiltona, który uznał, że ekipa z Woking po nawiązaniu współpracy z Mercedesem, natychmiast może stać się jednym z liderów.

- Wspaniale było ich zobaczyć z dobrym bolidem w 2020 roku. Możliwe, że z naszym silnikiem w sezonie 2021, włączą się do walki z nami - powiedział Hamilton.

Andreas Seidl daleki jest od takich przewidywań: - Oczywiście miło, że Lewis nas szanuje i obserwuje postępy, które czynimy jako zespół.

- Natomiast, jak powiedziałem wcześniej, mamy realny i jasny obraz tego gdzie jesteśmy - dodał.

Podkreślił również, że nowa umowa z Mercedesem to „inne partnerstwo” w porównaniu do tego z przeszłości, kiedy McLaren działał jako zespół fabryczny niemieckiego producenta.

- W Formule 1 startuje teraz oficjalny zespół Mercedesa, a my jesteśmy ich klientami. Mimo to, jestem bardzo zadowolony ze wszystkiego, co widziałem do tej pory oraz z integracji jednostki napędowej - dodał.