Po starcie z siódmego pola Norris zdołał ukończyć wyścig na torze w Imoli za Maxem Verstappenem i Lewisem Hamiltonem, utrzymując za sobą Charlesa Leclerca. W drodze po ten wynik skorzystał na piruecie Sergio Pereza, jak również na poleceniach zespołowych, gdy przepuścił go Daniel Ricciardo jadący nieco wolniejszym tempem. To jego drugie podium w McLarenie.

Jeśli chodzi o kwalifikacje do drugiej rundy tegorocznych mistrzostw, miał szanse na trzecie miejsce. Niestety jego najlepszy wynik w Q3 został skreślony z powodu przekroczenia limitów toru.

Czytaj również: Norris chciał być drugi

Andreas Seidl pytany, czy Norris był trzeci w Grand Prix Emilii-Romanii głównie dzięki czystym osiągom, odparł: - Zdecydowanie powiedziałbym, że to jest zasłużone podium.

- Jeśli spojrzeć na dwóch zawodników, którzy byli przed nami, są obecnie punktem odniesienia w tym sporcie, wraz ze swoimi zespołami. Dlatego świetnie jest zdobyć takie miejsce.

- Ważne, abyśmy nie dali się ponieść temu wynikowi. Spoglądając, jak szybko Max odjechał podczas ostatniego stintu, widać jak dużo mamy wciąż do zrobienia - kontynuował szef zespołu McLarena.

W odniesieniu do mocno samokrytycznego Norrisa po błędzie w kwalifikacjach, dodał: - Oczywiście jestem bardzo usatysfakcjonowany z tego, co widziałem do tej pory w tym roku, w wykonaniu Lando.

- Ma za sobą dwa weekendy wyścigowe, podczas których pokazał, że zdecydowanie zrobił kolejny krok jako kierowca. Jestem z niego zadowolony - podkreślił.

Seidl pochwalił też Daniela Ricciardo. Australijczyk, który wciąż nie do końca odnalazł się w McLarenie, był szósty.

- Podobało mi się, jak Daniel poradził sobie tego dnia. To nie był dla niego łatwy wyścig, ponieważ nie czuł się tak komfortowo w samochodzie, w porównaniu do Lando. Widzieliśmy, jak wielu zawodników źle zrozumiało te trudne warunki i odpadli próbując zyskać zbyt wiele - uznał. - Daniel, moim zdaniem, pojechał świetny wyścig i punktował mimo problemów, które aktualnie ma z naszym samochodem. To szóste miejsce jest dla nas ważne.

Galeria zdjęć: McLaren podczas Grand Prix Emilii-Romanii 2021

Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12 1 / 13 Autor zdjęcia: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 2 / 13 Autor zdjęcia: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12 3 / 13 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 4 / 13 Autor zdjęcia: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 5 / 13 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris 6 / 13 Autor zdjęcia: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 7 / 13 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M 8 / 13 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 9 / 13 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris 10 / 13 Autor zdjęcia: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 11 / 13 Autor zdjęcia: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 12 / 13 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12 13 / 13 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images

akcje