McLaren „prawie” zadowolony

McLaren przyznał, że nie jest „w pełni zadowolony” z niektórych aspektów swojego nowego samochodu F1, ale ma nadzieję, że modernizacje szykowane na początek kampanii pozwolą im uporać się ze wszystkimi niedociągnięciami.

Zespół z Woking zaprezentował nowy bolid MCL60 w poniedziałek wieczorem. W porównaniu do poprzednika z sezonu 2022 charakteryzuje się kilkoma odważnymi krokami w zakresie aerodynamiki, w tym znacznie bardziej agresywnym podejściem do sekcji bocznych.

Choć McLaren ma nadzieję, że w mistrzostwach 2023 roku uda mu się zbliżyć do czołowej trójki, nowy szef zespołu Andrea Stella apeluje o ostrożność w kontekście oczekiwań pod adresem jego formacji.

Uważa on, że ich auto w specyfikacji wyjściowej nie jest na poziomie, który pozwoli im podjąć walkę o oczekiwane rezultaty, dlatego ma dużą nadzieję, że już planowane aktualizacje pozwolą im pójść naprzód.

Zapytany o postępy poczynione przy tegorocznej konstrukcji, odparł: - Oceniając nasze wyniki z 2022 roku, zidentyfikowaliśmy wiele obszarów, które dały nam możliwości poprawy, a dobrą wiadomością jest to, że wszystkie zostały uwzględnione. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale z pewnością mają one związek głównie z aerodynamiką. Także pod względem jej interakcji z oponami mieliśmy do wykonania pracę, która została zrobiona.

- Jest jeszcze kilka innych obszarów samochodu, które zostaną poprawione dzięki rozwojowi w początkowej fazie sezonu. Generalnie jesteśmy zadowoleni, choć może nie do końca z wersji podstawowej, ale z pewnością pozytywnie nastawieni, gdyż wkrótce powinniśmy postawić dobry krok naprzód - podkreślił.

Stella nie chce wdawać się w przewidywania co do pozycji McLarena w stawce na początku mistrzostw wskazując, że nie wiadomo co przygotowali rywale. Tym bardziej też, że sami już wiedzą, jakim trudnościom będą musieli niebawem stawić czoła.

- Chcemy być w pierwszej czwórce, gdyż realistycznie rzecz biorąc z czołową trójką w tej chwili trudno jest rywalizować - mówił dalej. - Myślę, że przez zimę wykonano świetną robotę nad samochodem i wiemy, że niektóre obszary można dalej rozwijać. W przygotowaniu jest kilka aktualizacji. Zmiany powinny pozwolić na zrobienie kilku kroków naprzód z punktu widzenia konkurencyjności i na dążenie do celu, jakim jest czwarta lokata.

Ma nadzieję, że nowe części będą gotowe najpóźniej na Grand Prix Azerbejdżanu, chociaż nie ma jeszcze ustalonej daty.

- Jeśli chodzi o zaimplementowanie pakietu rozwojowego liczymy, że nastąpi to za kilka miesięcy. To może zbiec się z czwartym wyścigiem sezonu. Zobaczymy, jak szybko uda nam się urzeczywistnić ten projekt - podsumował.

Galeria zdjęć: McLaren MCL60

