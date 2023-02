Zespół z Woking napotkał kilka początkowych problemów podczas testów przedsezonowych, a jego działanie w czwartek było nieco ograniczone po konieczności wzmocnienia części, aby uniknąć awarii.

Lando Norris i Oscar Piastri nie wyglądali też zbyt komfortowo na torze. Trudności McLarena nie są jednak całkowitą niespodzianką, ponieważ szef zespołu Andrea Stella ujawnił, że nie był do końca zadowolony z MCL60 w specyfikacji startowej.

Istnieją jednak nadzieje, że ulepszenia, które pojawią się w czasie Grand Prix Azerbejdżanu, pomogą rozwiązać część problemów.

Przemawiając w piątek podczas testów w Bahrajnie, Zak Brown przyznał, że McLaren nie jest tam, gdzie chciał być, ale nie ma jeszcze jasnego obrazu tego, jak wypada w porównaniu z konkurencją.

- Trudno powiedzieć, dopóki nie ruszymy do ścigania. Wyznaczyliśmy sobie pewne cele rozwoju, których nie osiągnęliśmy. Uznaliśmy, że lepiej jest być szczerym. Jak wszyscy, czeka nas duży rozwój. Dlatego cieszy nas to, co widzimy za rogiem. Myślę, że w pierwszym wyścigu będziemy poza naszymi założeniami, ale tak naprawdę trudno powiedzieć, co to oznacza - powiedział Brown.

Nowy kierowca McLarena, Oscar Piastri, zasugerował, że jego wczesne wrażenie na temat MCL60 było takie, że nie był to duży krok naprzód w stosunku do bolidu MCL36 z 2022 roku, który wypróbował w teście po sezonie w Abu Zabi.

- Powiedziałbym, że to mały krok w stosunku do zeszłego roku. Wiemy, że mamy kilka poprawek w przygotowaniu. Jak dotąd myślę, że jest to podobne odczucie do tego, co pamiętam z mojego ograniczonego doświadczenia w ubiegłorocznym samochodzie - przyznał Piastri.

McLaren zdaje sobie sprawę, że jego długoterminowe ambicje przesunięcia się na czoło stawki zależą od stworzenia najnowocześniejszej infrastruktury. Nowy tunel aerodynamiczny i symulator mają zostać uruchomione jeszcze w tym roku.

Brown powiedział jednak, że drużyna musi mocno przyspieszyć rozwój, jeśli ma osiągnąć swoje cele.

- Nasze aspiracje to powrót do czołówki. Wiemy, że zajmie to trochę więcej czasu. Cała infrastruktura technologiczna jest w trakcie budowy lub zostanie ukończona w tym roku. To jest całkiem ekscytujące. Przed nami kilka dobrych zmian, ale tak samo dzieje się z każdym innym zespołem w F1. Musimy przyspieszyć - podsumował Brown.

