McLaren sprawdzał nowy nos

Sam zespół nazwał projekt „eksperymentalnym”. Design nawiązuje do rozwiązania stosowanego przez Mercedesa. Główna płaszczyzna nosa jest węższa od wersji dotychczas posiadanej przez McLarena. Element zamontowano w MCL35 Carlosa Sainza.

Jak przekazał Andreas Seidl, nowy nos nie zostanie użyty podczas wyścigu. Testy mają na celu określenie przydatności elementu w sezonie 2021. Wraz z końcem września wiele obszarów w samochodzie zostanie zamrożonych.

- Sprawdzamy eksperymentalny nos, aby zebrać trochę danych - powiedział Seidl. - Znaleźliśmy dobry kierunek podczas działań w tunelu aerodynamicznym i chcemy to potwierdzić na torze, zanim zdecydujemy czy wprowadzimy nowy element.

- Nos nie jest jeszcze gotowy, aby go użyć w wyścigu. Dzisiaj to naprawdę takie eksperymentalne sprawdzenie. Chcemy mieć dane do porównania z tym, co widzieliśmy w tunelu - wyjaśnił Andreas Seidl.