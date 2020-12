McLaren sprzedał udziały

15 procent udziałów nabyło amerykańskie konsorcjum, kierowane przez firmę MSP Sports Capital, która połączyła siły z UBS O'Connor i The Najafi Companies. Do końca 2022 roku udziały MSP wzrosną do 33 procent. Inwestycja obejmie zatrzyk gotówki w wysokości 185 mln funtów.

Partner MSP, posiadający irańskie korzenie Jahm Najafi został wiceprezesem McLaren Racing - wraz z szejkiem Mohammedem bin Essa al-Khalifą. Do zarządu dołączono Jeffa Moorada z MSP Sports Capital i Rodrigo Trellesa Zaballę z UBS O'Connor.

McLaren Group cierpiał w tym roku na problemy finansowe, spowodowane pandemią koronawirusa. W czerwcu National Bank of Bahrain udzielił McLarenowi kredytu w wysokości 150 mln funtów. McLaren wystawił na sprzedaż swoją bazę w Woking, wyceniając ją na 200 mln funtów - i zamierza ją wynajmować od nowego właściciela.