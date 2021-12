Podczas testów posezonowych w Abu Zabi zespoły kontynuują dzisiaj zbieranie danych i informacji o 18-calowych oponach Pirelli szykowanych na sezon 2022. Wykorzystywane są w tym celu obecne bolidy, ale ze zmodyfikowanymi zawieszeniem i hamulcami.

Podczas porannej części środowych jazd największą uwagę przyciągnął McLaren.

Brytyjska ekipa wypróbowała system oświetlenia LED na osłonach tylnych kół, dając przedsmak kolejnej technologii, która ma zawitać do F1. Rozwiązanie to w przyszłości może być potencjalnie wykorzystane do celów marketingowych lub dostarczania informacji, takich jak pozycja samochodu na torze podczas wyścigu. Specjalny algorytm umożliwia wyświetlanie danego wzoru na kołpakach, gdy samochód jest w ruchu.

- Pojawił się pomysł, aby umieścić kilka diod LED na osłonach kół, wykorzystując to rozwiązanie do celów marketingowych. Można dzięki temu wyświetlić dowolny rodzaj wiadomości - powiedział szef Pirelli F1 Mario Isola dla serwisu Autosport.com/Motorsport.com. - Oczywiście należy to odpowiednio przetestować, ponieważ osłony kół są elementem, który oddziałuje na zachowanie opony. Ważne bowiem, aby była odpowiednio wyważona, w przeciwnym razie zaczynają występować wibracje.

Lando Norris za kierownicą MCL35M przejechał z tymi osłonami tylko jedno okrążenie do czasu przerwy obiadowej.

Wyniki do godziny 12:00 (czasu lokalnego)

Sainz Ferrari 1:26.706

Norris McLaren 1:26.736

Russell Mercedes 1:26.828

Vettel Aston Martin 1:27.133

Gasly AlphaTauri 1:27.612

Schwartzman Haas 1:27.613

Alonso Alpine 1:28.785

Zhou Alfa Romeo 1:29.565

Fittipaldi Haas 1:29.662

Perez Red Bull 1:30.046

Galeria zdjęć: Testy F1 - Środa na torze Yas Marina

