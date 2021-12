Zmodyfikowana koncepcja oklejenia, łącząca pracę artystki ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Rabab Tantawy, z tradycyjnymi barwami McLarena - papają i błękitem, będzie miała premierę na torze podczas pierwszego, piątkowego treningu przed Grand Prix Abu Zabi.

Nowe barwy zostały ujawnione na specjalnej imprezie w Abu Zabi we wtorek wieczorem i są wynikiem kampanii Driven by Change, którą Vuse prowadzi wraz z McLarenem.

Vuse, marka należąca do firmy BAT - sponsora brytyjskiego zespołu, chce w ten sposób dać szansę początkującym artystom w wieku powyżej 25 lat, którzy nie zdobyli światowego uznania dla swoich prac, a na jakie zasługują.

Dzieło Tantawy powstało we współpracy z grafikiem Davide Virdisem, działającym w obszarze motoryzacji. Jest ona pierwszą artystką z Bliskiego Wschodu, która zaprojektowała oklejenie samochodu Formuły 1.

Claire Cronin, dyrektorka ds. marketingu McLarena, mówiąc o zmienionych barwach bolidów Lando Norrisa i Daniela Ricciardo, przekazała: - Jesteśmy podekscytowani, że możemy połączyć świat sztuki i sportów motorowych w przełomowy sposób, poprzez wykorzystanie artystycznych dzieł Rabab Tantawy na naszych samochodach, podczas Grand Prix Abu Zabi.

- Współpracując z Vuse, Driven by Change to wyjątkowa okazja, aby wykorzystać naszą globalną obecność do wspierania wschodzących talentów, dając nieodkrytym twórcom ekspozycję, na którą zasługują - dodała.

To już nie pierwsza w tym roku zmiana malowania bolidów McLarena. Podczas Grand Prix Monako wystąpili w okolicznościowych barwach podkreślających ich partnerstwo z Gulf Oil.