McLaren walczy o finanse

Działania dotyczą infrastruktury w Woking i kolekcji wyścigowych samochodów McLarena, które stanowią już zabezpieczenie innej transakcji. Zasadniczo McLaren Group chce, aby doszło do zwolnienia tych zabezpieczeń. Dzięki temu niektóre aktywa mogłyby służyć do pozyskania 280 milionów funtów brytyjskich, niezbędnych do funkcjonowania po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa. McLaren podkreśla, że fundusze musi uzyskać do 17 lipca.

Do tej pory zabezpieczenia nie zostały zwolnione, więc aktywa nie mogą zostać spieniężone. McLaren złożył 8 czerwca wniosek w brytyjskim sądzie przeciwko UK Bank Trustees, który jest powiernikiem różnych wierzycieli producenta. McLaren powołuje się na „pewne okoliczności, w których zabezpieczenie musi zostać zwolnione”. Interesariusze i wierzyciele są temu przeciwni.

Podczas piątkowego, zdalnego przesłuchania sędzia Anthony Mann przyznał, że sprawa musi zostać rozwiązana niezwykle szybko i proces rozpocznie się 2 lipca.