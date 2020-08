McLaren zobowiązał się jako pierwszy

Termin na „złożenie podpisu” pod nowym Porozumieniem Concorde mija wraz z końcem sierpnia. Jednak zespoły, które zdecydują się uczynić to do dnia dzisiejszego, otrzymają finansowy bonus.

Pierwszy o zaangażowaniu do 2025 roku poinformował McLaren. Ekipa z Woking dołączyła do F1 w 1968 roku i jest druga pod względem długości ciągłego uczestnictwa.

Zadowolony z założeń nowej umowy, gwarantującej m.in. bardziej sprawiedliwy podział nagród finansowych, jest Zak Brown, dyrektor generalny McLarena:

- Nowa umowa sprawia, że Formuła 1 wykonała kolejny ważny krok na drodze do zrównoważonej i silnej przyszłości. To właściwa oferta we właściwym czasie, zarówno dla sportu, właścicieli, zespołów, a przede wszystkim kibiców.

- Bardziej sprawiedliwe warunki są lepsze dla wszystkich. Mamy równowagę w podziale dochodów i bardziej przejrzyste przepisy, ucinające partykularne interesy i stawiające sport na pierwszym miejscu.