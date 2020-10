Hiszpan w wyścigu na Nurburgringu zajął piąte miejsce. Wcześniejszych dwóch rund mistrzostw nie ukończył. We wrześniowym Grand Prix Włoch w Monzy był drugi.

- Szczerze mówiąc, nie jestem szczególnie zadowolony - przyznał Carlos Sainz. - Piąte miejsce niewiele znaczy, gdy Daniel Riccardo i Sergio Perez byli przed nami walcząc o podium, a my nie mieliśmy takiej możliwości.

- Samochód, którym dysponowałem, nie pozwolił mi na walkę o pierwszą trójkę. Natomiast bolid, który mieliśmy jeszcze całkiem niedawno, prawdopodobnie dawał takie szanse - kontynuował.

- Dobrze, że zdobyliśmy dziesięć punktów, ale kiedy męczysz się przez wszystkie 60 okrążeń, jest to trochę niepokojące - uznał.

Według Sainza najnowsze poprawki McLarena nie przyniosły oczekiwanego rezultatu i ważne jest, aby inżynierowie zrozumieli, dlaczego tak się stało.

- Wyścig był niezwykle trudny - podkreślił. - Graining naszych opon okazał się znacznie większy niż u innych. Miejmy nadzieję, że te 60 okrążeń posłuży nam do analizy, kiedy wrócimy do bazy. Musimy zrozumieć, dlaczego nowe części nie dają mi właściwych odczuć, a samochodowi prędkości.

Drugi z kierowców McLarena - Lando Norris początkowo walczył w jednej grupie z Sainzem i Perezem, ale na piętnaście okrążeń przed metą odpadł z powodu problemów z silnikiem.

- Musimy dowiedzieć się, co to było u Lando - powiedział Carlos. - Teraz każdy punkt odgrywa dużą rolę w mistrzostwach. Rywale stopniowo się do nas zbliżają, a niektórzy już są przed nami. Mamy do odrobienia pracę domową.

W klasyfikacji konstruktorów McLaren zajmuje czwarte miejsce. Mają cztery punkty straty do Racing Point i dwa przewagi nad Renault.