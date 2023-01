Mercedes ma za sobą zdecydowanie najgorszy sezon od lat. Ekipa z Brackley daleka była od walki o najważniejsze laury i wygrała tylko jeden wyścig i to w samej końcówce kampanii. Głównym problemem tegorocznego W13 było podskakiwanie. Mercedes połowę roku spędził na próbach opanowania tego niekorzystnego zjawiska.

Russell, który wygrał Grand Prix Sao Paulo, wierzy jednak, że nauka wyciągnięta z sezonu oraz progres prezentowany w drugim półroczu zaprocentują i Mercedes włączy się do walki o mistrzostwo w 2023 roku.

- Sądzę, że jeśli popatrzymy na progres, jaki poczyniliśmy w tym roku i tempo, w jakim zmniejszaliśmy stratę, nic nie wskazuje na to byśmy tego nie mogli dokonać - powiedział Russell w rozmowie z Motorsport.com, pytany czy widzi szanse na nawiązanie walki z Red Bullem i Ferrari.

- Od dwóch miesięcy wiemy mniej więcej, jakie cele w zakresie rozwoju musimy zrealizować. Jeśli to osiągniemy, jestem przekonany, iż będziemy mieli samochód zdolny do walki z Red Bullem.

Russell przypomniał też, jak bardzo różniły się osiągi W13 na początku sezonu oraz na jego końcu.

- Na początku roku kwalifikowaliśmy się za Alfą i Haasem. Pamiętam na Imoli. Dojechałem czwarty, ale miałem takie samo tempo jak Lando Norris, a Valtteri Bottas ścigał mnie Alfą. W tamtym wyścigu byli od nas szybsi. Lewis dojechał na P9 czy P10.

- I popatrzmy teraz, gdzie my jesteśmy względem tych samochodów. Chociaż nie zrobiły one pewnie takiego postępu jak Red Bull czy Ferrari, my zaliczyliśmy znaczący progres. Fakt, że ostatnio byliśmy w grze o zwycięstwa w wyścigach, wiele mówi. Mam więc pełne zaufanie do zespołu.

- Na starcie raczej nie byliśmy najszybsi. Ale pokazane tempo rozwoju pozwala mi wierzyć, że możemy walczyć o mistrzostwo.