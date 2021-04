Mercedes blokuje Red Bulla

Red Bull szykuje się do pracy nad swoją jednostką napędową F1, która w latach 2022-2025 będzie opierała się na projekcie Hondy. Potem zamierzają zbudować już całkowicie własny silnik.

Dyrektorem technicznym nowo powstałego Red Bull Powertrains będzie Ben Hodgkinson, który wcześniej pracował dla Mercedes High Performance Powertrains.

Nie jest jasne, kiedy Hodgkinson obejmie swoje nowe stanowisko. Mercedes próbuje przedłużyć jego przymusowy urlop. Podobno niemiecki producent zamierza opóźnić to do 2022 roku, a nawet do 2023.

- Mercedes stara się, zgodnie z prawem, wszelkimi sposobami opóźnić ten proces. Jednak to nie potrwa tak długo, jak by sobie tego życzyli - poinformował doradca Red Bulla ds. sportów motorowych, dr Helmut Marko.

- Nie jest tak, że próbowaliśmy go podebrać z Mercedesa. On sam złożył podanie o pracę. Nie jest też jedynym, który chce do nas dołączyć. Zainteresowani pracą u nas są również inni gracze z najwyższej półki, których nazwisk teraz nie mogę wymienić.

- Wiem tylko jedno. Gdyby nadal żył Lauda [red. który doradzał zespołowi Mercedesa], nie odnieślibyśmy takiego sukcesu - podkreślił.

W ostatnich dniach La Gazetta dello Sport donosiła, że większa grupa pracowników Mercedesa jest zainteresowana przejściem do Red Bulla.

