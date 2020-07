Szwed w miniony weekend nie potwierdził jeszcze przedłużenia współpracy Mercedesa z Lewisem Hamiltonem i Valtterim Bottasem, ale mocno zasugerował, że obydwaj pozostaną w zespole po sezonie 2020.

- Zostajemy z naszymi dwoma chłopakami - powiedział Kallenius dla Sky Deutschland.

Zapytany o pogłoski dotyczące Vettela dodał: - Rozumiem, że byłoby to bardzo ekscytujące dla niemieckich kibiców. Jednak z Lewisem i Valtterim mamy już dwóch najlepszych kierowców.

- Widzieliśmy to po fantastycznym okrążeniu Valtteriego [red. w kwalifikacjach]. Trzymamy się dwóch zawodników, których mamy teraz - przekazał.

W tym samym czasie Vettel - który opuści Ferrari pod koniec roku - ma za sobą bardzo słabe GP Austrii.

Mistrz świata z 2016 roku - Nico Rosberg, szczególnie uwydatnił incydent swojego rodaka z Carlosem Sainzem.

- To było rażąco błędne osądzanie sytuacji, ciągle tak robi - powiedział Rosberg.

Inny były niemiecki kierowca F1, Ralf Schumacher, dodał: - Nie wiem, co się dzieje z Sebastianem. To coś, co powinno przytrafić się młodemu kierowcy, a nie czterokrotnemu mistrzowi świata.

Tymczasem uważa się, że Kallenius był w Austrii głównie, aby spotkać się z szefem F1 Chase Carey’em w celu omówienia podpisania nowej umowy Concorde, która będzie obowiązywała od 2021 roku.

Carey potwierdził Sky Deutschland, że: - Wszystko zostanie podpisane. Sprawy wyglądają dobrze.