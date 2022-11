Lewis Hamilton i George Russell planują współpracować i podzielić strategie, aby zamienić blokadę pierwszego rzędu na Interlagos na pierwsze zwycięstwo Mercedesa w F1 w 2022 roku.

Russell wyprzedził Maxa Verstappena na drodze do zwycięstwa w sobotnim wyścigu sprinterskim, zapewniając sobie pierwsze miejsce na starcie niedzielnego Grand Prix.

W pierwszym rzędzie dołączy do niego kolega z zespołu, Lewis Hamilton, który zajął trzecie miejsce w sprincie, ale zyskuje jedną lokatę dzięki karze przesunięcia dla Carlosa Sainza z powodu wymiany silnika w piątek. Max Verstappen i Sergio Perez ustawią się odpowiednio na trzecim i czwartym miejscu.

Oznacza to zablokowany pierwszy rząd dla Mercedesa, pierwszy raz w tym sezonie. To daje zespołowi doskonałą okazję do wywalczenia pierwszego zwycięstwa w 2022 roku. Mercedes miał trudności z konkurowaniem z Red Bullem i Ferrari przez pierwszą część sezonu, ale w ostatnich wyścigach stajnia z Brackley poprawiła tempo.

- Zdecydowanie będziemy bardzo podekscytowani wyścigiem, a posiadanie pierwszego i drugiego miejsca na starcie da nam pewne opcje strategiczne. Myślę, że będziemy musieli pracować razem, aby zrobić coś innego dla jednego z nas, aby spróbować odnieść zwycięstwo dla zespołu - przyznał Russell.

Hamilton stwierdził, że tempo Mercedesa w wyścigu sprinterskim było niespodzianką, ale stawia to zespół w naprawdę dobrej pozycji przed Grand Prix z Red Bullami startującymi z tyłu.

- Będziemy pracować razem jako zespół. Chodzi o drużynę. Musimy osiągnąć ten wynik dla drużyny. Myślę, że byłoby to niesamowicie wyjątkowe - stwierdził siedmiokrotny mistrz świata.