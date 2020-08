Mercedes chciał Hülkenberga

Nico Hülkenberg nieoczekiwanie ponownie zagościł w padoku Formuły 1. Niemiec zastąpił chorego na COVID-19 Sergio Péreza podczas dwóch wyścigowych weekendów na Silverstone.

32-latek pauzujący od grudnia ubiegłego roku dobrze spisał się za kierownicą RP20. Z pierwszego wyścigu został wycofany na skutek awarii samochodu jeszcze przed startem, jednak błysnął tydzień później. W kwalifikacjach do Grand Prix 70-lecia Hülkenberg wykręcił trzeci czas, a spowolniony problemami z oponami ukończył główną rywalizację na siódmej pozycji.

Wśród tych, którzy docenili występy Niemca byli koledzy z toru: Max Verstappen i Daniel Ricciardo, a pochwał nie szczędził również Ross Brawn, dyrektor wykonawczy Formuły 1, ujawniając przy okazji, że Niemiec był niegdyś poważnym kandydatem do miejsca w Mercedesie i zastąpienia w 2013 roku Michaela Schumachera.

- Prawie podpisałem z nim kontrakt lata temu, gdy dowodziłem Mercedesem - napisał Brawn w tradycyjnym podsumowaniu wyścigowego weekendu. - Gdyby Lewis do nas nie dołączył, zrobiłby to Nico. Był naszym następnym wyborem.

- Zawsze szanowałem Nico jako kierowcę i uważam, że powinien być w Formule 1. Już przed weekendem było wiadomo, że będzie to dla niego ogromne wyzwanie pod względem fizycznym. Nie wiem jak bardzo go bolało pod koniec wyścigu, ale był to wspaniały występ kogoś, kogo wrzucono na głęboką wodę - stwierdził Ross Brawn.

Choć Racing Point spodziewa się, że podczas Grand Prix Hiszpanii do bolidu wróci Sergio Pérez, Hülkenberg nadal będzie w gotowości.