Nowa dominacja Red Bulla w Formule 1 jest ważnym momentem dla tego sportu. Po zwycięstwie w Grand Prix Austrii, holenderski kierowca, na prowadzeniu w klasyfikacji mistrzostw, ma już 32-punktową przewagę nad Lewisem Hamiltonem.

→ Wyniki GP Austrii

Szef zespołu RBR - Christian Horner podkreślił znaczenie chwili, w rozmowie udzielonej dla Eleven Sports: - Przez siedem lat Mercedes nie tylko dominował w Formule 1, ale też ją zniszczył.

- Powrót do ich poziomu zajął nam siedem sezonów - dodał.

Hamilton nie był nawet na podium w GP Austrii, ale szef zespołu Mercedesa Toto Wolff bronił siedmiokrotnego mistrza świata.

- Lewis nie jest winny - przekazał, informując że podłoga w samochodzie brytyjskiego kierowcy została uszkodzona.

Hamilton twierdzi jednak, że brak tempa w porównaniu do ekipy z Milton Keynes jest oczywisty.

- Jesteśmy wiele mil za nimi - uznał. - Potrzebujemy wszystkich rąk na pokładzie. W ciągu ostatnich kilku wyścigów przywieźli wiele ulepszeń, a my nie mieliśmy żadnego.

- Dzięki aktualizacjom szykowanym na Silverstone prawdopodobnie poprawimy osiągi, ale nie będzie to wystarczająco duży zysk na pokrycie tej straty - dodał. - W tej chwili są daleko przed nami i nie zmieni się to szybko.

Mimo szykowanych nowych części na rundę w Silverstone, Wolff ponownie podkreślił, że rozwój W12 w zasadzie już się zatrzymał.

- Trzymamy się naszego harmonogramu - odpowiedział dr Helmut Marko z Red Bulla. - Nawet jeśli Mercedes próbuje nas przekonać, że w przyszłym roku będziemy przez to tracili do nich dwie sekundy.

- Mamy najlepszego kierowcę, najlepszy samochód i najlepszy silnik - zaznaczył.

Czytaj również: Wielka frajda Verstappena

Mimo świetnych wyników, 23-letni Verstappen nie daje się ponieść emocjom.

- Nie powinniśmy teraz zaczynać marzyć - powiedział dla gazety Telegraaf. - Jestem pewien, że nadal będą wyścigi, w których Mercedes będzie od nas szybszy. Na pewno nie uważam, że już możemy spocząć na laurach.

Marko w odniesieniu do zwycięstwa Verstappena w GP Austrii, dodał: - Czasami nie jechaliśmy z pełną mocą, ale Hamilton to robił. Próbują i nadal nie mogą nas dogonić. To dla nas dobra sytuacja.

→ Klasyfikacje sezonu 2021

Szef zespołu Red Bulla, Christian Horner, jest jednak nieco zaniepokojony kolejnym wyścigiem na torze Silverstone.

- Chcielibyśmy po prostu dalej ścigać się tutaj - żartował nawiązując do dwóch wyścigów z rzędu na Red Bull Ringu. - Silverstone jest zupełnie inne. Mercedes jest tam trudny do pokonania.

- To zwycięstwo jest dla nas uspokajające, ponieważ do tej pory nasz pakiet wygrał na każdym typie toru - przekazał Marko. - Jeśli pokonamy Mercedesa na Silverstone, będzie wyglądało to dla nas bardzo dobrze i nie będziemy mieli czego się obawiać.

Wolff w ostatnich dniach potwierdził, że Mercedes wprowadzi niewielką aktualizację podczas rundy na torze Silverstone.

- Jedno odpadnięcie Maxa i wracamy do gry - powiedział Wolff. - Jestem przekonany, że możemy znaleźć lepsze osiągi nie tylko dzięki nowym częściom, ale także ustawieniom.

Marko odpowiedział: - Mercedes będzie walczył, ale Lewis miał łatwo w ostatnich latach. Nie był pod presją. Teraz jest i ciśnienie będzie coraz większe. Lewis popełnił błąd i uszkodził swój samochód. My trzymaliśmy się z dala od kłopotów. Max jest w świetnej formie, jest obecnie najszybszym kierowcą w stawce. Zawsze chce wszystko zrealizować perfekcyjnie.