Chociaż pozbawiony podskakiwania - głównej wady swojego poprzednika - tegoroczny W14 nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Mercedes pozostał wierny swojej idei wyszczuplonych sekcji bocznych, ale nie udało się jak do tej pory odblokować rzekomo drzemiącego w konstrukcji potencjału. W Brackley nie ukrywają, że konieczna będzie zmiana koncepcji.

Mercedes dopiero w maju - na Grand Prix Emilii-Romanii - planuje wprowadzić istotny pakiet poprawek, aktualnie koncentrując się na poprawie osiągów głównie poprzez optymalizację ustawień. Wydaje się, że w tej lepiej odnajduje się George Russell. Młodszy z dwójki brytyjskich kierowców zespołu narzeka mniej niż Lewis Hamilton, który zdradził nawet, że rozwiązania projektowe wpływają na jego dyskomfort.

Czytaj również: Niekomfortowy samochód Hamiltona

Russell ma niemałe doświadczenia z „problematycznymi” samochodami. Swoją przygodę z F1 zaczynał w Williamsie i w Grove spędził trzy lata, mając do dyspozycji mało konkurencyjne narzędzie.

Pytany czy wolniejszy Williams był bardziej komfortowy w prowadzeniu niż obecny Mercedes, Russell odparł:

- Można to porównać do jazdy na koniu - powiedział Russell dziennikowi Bild. - Mercedes jest szybszym koniem niż Williams, ale nie chodzi tylko o prędkość. Jazda na koniu z punktu A do punktu B bez zygzaków to jak siedzenie w samochodzie Formuły 1 pasującym do twojego stylu jazdy.

- My mamy w tej chwili jednak kulawego konia. Wiemy, że ma w sobie dużo osiągów, ale nie jest szczęśliwy, iż ktoś chce nim pojeździć. Styl tej jazdy też mu nie odpowiada. Ma swój rozum i jest ryzyko, że będzie chciał cię zrzucić.

- Musimy się do siebie przyzwyczaić i rozwinąć go, aby stał się szybki, ale i oswojony.

Po udanym starcie z drugiego pola Russell prowadził w Grand Prix Australii. Zespół zdecydował się jednak ściągnąć go do alei, gdy na torze po wypadku Alexa Albona pojawił się samochód bezpieczeństwa. Liczono na postój obarczony mniejszą stratą czasową i zysk względem rywali. Jednak sędziowie kilka chwil później zdecydowali o wywieszeniu czerwonej flagi i przerwaniu rywalizacji. Cała stawka udała się do alei serwisowej i „za darmo” otrzymała nowe komplety opon.

Toto Wolff uważa, że gdyby nie powyższa sekwencja zdarzeń - oraz późniejsza usterka techniczna eliminująca z wyścigu - Russell mógłby wygrać Grand Prix Australii.

- Zasłużenie prowadził w wyścigu, zaliczając świetny start, a my obraliśmy odważną strategię, dając mu wcześnie twarde opony. Myślę, że dzięki temu mógłby wygrać.

- Byliśmy z przodu i wielka szkoda tej czerwonej flagi oraz późniejszej awarii silnika.

Polecane video: