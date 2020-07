Mercedes jedyną opcją dla Russella

22-latek już czwarty rok jest juniorem Mercedesa i zalicza drugi sezon w zespole F1 Williamsa w ramach wieloletniej umowy. Powiedział, że szefowa ekipy z Grove, Claire Williams, wypuści go tylko wtedy, gdy pojawi się okazja dołączenia do Mercedesa, tak jak stało się w przypadku Valtteriego Bottasa pod koniec 2016 roku.

- Mam kontrakt z Williamsem na przyszły rok - powiedział Russell. - Jestem juniorem Mercedesa. Nie sądzę więc, by Claire pozwoliła mi przejść gdziekolwiek indziej, niż do Mercedesa.

- Tak jak mówię, to nie jest w moich rękach, zależy to od niej. Osoby nade mną radzą sobie i widzą, co się dzieje. Skupiam się na swojej pracy i to wszystko, co mogę zrobić.

Russell cieszy się, że Fernando Alonso wróci do Formuły 1 w przyszłym roku wraz z Renault. Będzie partnerem Estebana Ocona.

- Cieszę się, ponieważ Formuła 1 polega na posiadaniu najlepszych z najlepszych kierowców - powiedział Russell. - Fernando to absolutna czołówka.

- Ludzie uważają, że pozbawia się w ten sposób młodszych kierowców szansy. Myślę jednak, że w obecnej sytuacji ma to sens dla Renault i Fernando. Jestem zdania, że wróci i wykona świetną robotę - zakończył.