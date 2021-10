Do końca sezonu 2021 pozostało pięć grand prix, w których maksymalnie można zdobyć 133 punkty, a w przypadku konstruktorów 225. To pokazuje, że do ostatecznych rozstrzygnięć jest jeszcze daleko. Po wyścigu w Austin lider - Max Verstappen wyprzedza Lewisa Hamiltona o dwanaście oczek.

Uważa się, że nadchodzące rundy w Meksyku, Brazylii oraz Abu Zabi odbędą się na torach lepiej odpowiadających RB16B. Jednak szef ekipy Mercedesa - Toto Wolff, nie zgadza się z takimi opiniami.

- Tor w Meksyku tradycyjnie był dla nas wyzwaniem, ale w tym sezonie wszystko może się zmienić. Już widzieliśmy, że (Red Bull Racing) dobrze radził sobie na obiektach korzystnych dla nas i vice versa. Do każdego wyścigu podchodzimy osobno - powiedział Wolff.

- Morale w zespole jest w porządku. Walczymy, stać nas na zwycięstwo w każdych zawodach. Teraz najważniejsze jest uniknięcie wycofania, ponieważ byłoby to druzgocące, dlatego bierzemy na siebie te kary za wymiany silników - dodał. - W każdym razie to dobra zabawa dla wszystkich, presja owszem jest, ale pozytywna.

W 2018 i 2019 Ferrari miało już przewagę nad Mercedesem w obu klasyfikacjach mistrzowskich. Jednak podopiecznym Wolffa za każdym razem udawało się odwrócić losy rywalizacji na swoją korzyść.

- To były bardzo trudne bitwy - powiedział Toto. - Tak, wygraliśmy siedem razy z rzędu, ale to nie daje nam żadnego komfortu. Teraz trwa rywalizacja o mistrzostwo i historia nie ma tu znaczenia. Dopiero gdy zatrzymasz się pewnego dnia, można spojrzeć na te wszystkie statystyki, które i tak nikogo nie interesują. Jest ciężko, ale dobrze się bawimy i cieszymy tym, co się dzieje.

Najbliższe Grand Prix Meksyku odbędzie się w dniach 5-7 listopada.

