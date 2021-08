Były kierowca Formuły 1 uważa za pewnik, że niemiecki zespół faktycznie ściągnie do swojego składu młodego i wysoko ocenianego George'a Russella z Williamsa na 2022 rok i kolejne.

- Mocno zakładam, że Russell będzie w Mercedesie w przyszłym roku - powiedział Schumacher w rozmowie udzielonej dla Sport1. - Wszystko inne byłoby zupełnie niezrozumiałe w kontekście przyszłości.

- Lewis ma 36 lat, więc za kolejne dwa lub trzy lata będzie już po nim - dodał. - Mercedes musi się przygotować na czas po Hamiltonie.

Bottas przekazał w miniony weekend, że Hamilton powiedział mu „wprost”, że wolałby, gdyby Fin pozostał w zespole w przyszłym roku.

Schumacher natomiast uważa, że 23-letni Russell zdecydowanie dałby Brytyjczykowi impuls do działania.

- Russell będzie wywierał większą presję na Lewisa - powiedział. - To, co zrobił w Bahrajnie w zeszłym roku, było niewiarygodne [red. GP Sakhiru].

- George nie zmieścił się nawet do bolidu ze względu na swój wzrost, ale i tak by wygrał, gdyby zespół nie popełnił błędu podczas pit-stopu. To było jego wielkie osiągnięcie. Lewis też o tym wie i dlatego bardzo szybko wrócił do jazdy w GP Abu Zabi - podsumował.