Po zwycięstwie Maxa Verstappena w Monako Red Bull Racing odebrał Mercedesowi prowadzenie w obu klasyfikacjach. W Azerbejdżanie mogło być jeszcze lepiej - dwa RB16B jechały po dublet, gdy w samochodzie Verstappena doszło do uszkodzenia opony, skutkującego kraksą. Sergio Perez wygrał swój drugi wyścig w F1. Wobec błędu Lewisa Hamiltona i słabej postawy Valtteriego Bottasa, RBR powiększył swoją przewagę w tabeli konstruktorów.

Pomimo wypadku Verstappena, weekend w Baku był dla Hondy udany. Najniższy stopień podium zajął Pierre Gasly w AlphaTauri. Siódmy dojechał jego zespołowy partner Yuki Tsunoda. Toyoharu Tanabe, szef techniczny Hondy, jest jednak przekonany, że Mercedes wkrótce poprawi swoją formę.

- Z wyjątkiem wypadku Verstappena, uważam, że był to dobry wyścig dla Hondy - powiedział Tanabe. - To pierwszy występ, od momentu objęcia [w Monako] prowadzenia wśród kierowców i konstruktorów i udało nam się je utrzymać do kolejnej rundy. Wciąż są pewne obszary, które wymagają analizy, ale generalnie dzisiejsze [niedzielne] wyniki są dobre.

- Przyjrzymy się danym, ale cztery samochody awansowały do Q3, a dwa są na podium. Pod tym względem uważam, że samochody i jednostki napędowe obu naszych zespołów poprawiły się więcej niż kiedykolwiek. Mercedes nie będzie jednak siedział cicho. Jestem przekonany, że wrócą do formy.

- Dzisiejszy wynik jest dobry, ale nie oznacza to, że taki sam będzie w nadchodzących wyścigach.

Tanabe zwrócił również uwagę na postawę drugich kierowców. W Baku Perez przez długi czas „ubezpieczał” Verstappena, dając Red Bullowi strategiczną swobodę.

- Myślę, że obaj kierowcy muszą wygrywać, by zespół miał więcej możliwości. Nawet jeśli jeden z nich jest najlepszy ze wszystkich, można przegrać strategicznie. Dla zespołu ważne jest, by oba samochody punktowały.

- Dziś Verstappen jechał pierwszy, a Perez drugi. Jednak w poprzednich wyścigach, Mercedes często stosował różne strategie i atakował samotnie jadącego Verstappena. Kiedy dwa bolidy jeżdżą z podobnymi osiągami i solidną strategią - jak to miało miejsce dzisiaj - rywalowi jest trudniej zaatakować - podsumował Toyoharu Tanabe.